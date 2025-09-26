¡Sin Dayro Moreno! Así quedaron las llaves de semifinales Copa sudamericana 2025: fecha y hora

Aunque Once Caldas tenía todo para ganar y quedarse con el cupo a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, el equipo manizaleño dejó escapar la oportunidad y terminó cayendo ante Independiente del Valle. La derrota del equipo de Dayro Moreno dejó a todos los hinchas del Blanco-Blanco con la celebración entre las manos.

Once Caldas no solo perdió la oportunidad de clasificar a la semifinal del importante torneo continental, sino que además protagonizó un bochornoso hecho tras hacer parte de la celebración de los hinchas previo a que se jugara el partido en el estadio Palogrande.

La anticipada celebración del equipo y de los hinchas fue blanco de críticas y burlas. Pues, aunque el Blanco-Blanco llegó al partido de vuelta con una ventaja de 0-2, Independiente del Valle remontó el marcador y logró definir el encuentro desde el punto penal.

Tras la derrota, Once Caldas aceptó su error de llegar confiados al partido y de haber celebrado sin haber asegurado la clasificación. Por su parte, Independiente del Valle celebró por todo lo alto y ahora lo espera su próximo reto que será frente a Atlético Mineiro.

Así se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Los duelos de ida de la Copa Sudamericana 202 5se disputarán entre el 21 y el 23 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán del 28 al 30 del mismo mes.

Las llaves enfrentarán a Universidad de Chile contra Lanús y a Independiente del Valle frente a Atlético Mineiro, dos cruces que prometen máxima intensidad y que dejarán a los finalistas listos para luchar por el título continental.

Partidos de ida: U. de Chile vs. Lanús – 22 de octubre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro – 22 de octubre

Partidos de vuelta: Lanús vs. U. de Chile – 29 de octubre Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle – 29 de octubre



La gran final, inicialmente prevista para Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), se trasladará a Asunción, Paraguay, según lo confirmado por la Conmebol. El partido único que coronará al campeón se jugará el sábado 22 de noviembre.