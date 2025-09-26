¡Sin Dayro Moreno! Así quedaron las llaves de semifinales Copa sudamericana 2025: fecha y hora
Luego de la inesperada descalificación de Once Caldas, Independiente del Valle se quedó con el cupo para la fase semifinal del torneo continental.
Aunque Once Caldas tenía todo para ganar y quedarse con el cupo a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, el equipo manizaleño dejó escapar la oportunidad y terminó cayendo ante Independiente del Valle. La derrota del equipo de Dayro Moreno dejó a todos los hinchas del Blanco-Blanco con la celebración entre las manos.
Once Caldas no solo perdió la oportunidad de clasificar a la semifinal del importante torneo continental, sino que además protagonizó un bochornoso hecho tras hacer parte de la celebración de los hinchas previo a que se jugara el partido en el estadio Palogrande.
La anticipada celebración del equipo y de los hinchas fue blanco de críticas y burlas. Pues, aunque el Blanco-Blanco llegó al partido de vuelta con una ventaja de 0-2, Independiente del Valle remontó el marcador y logró definir el encuentro desde el punto penal.
Tras la derrota, Once Caldas aceptó su error de llegar confiados al partido y de haber celebrado sin haber asegurado la clasificación. Por su parte, Independiente del Valle celebró por todo lo alto y ahora lo espera su próximo reto que será frente a Atlético Mineiro.
Los duelos de ida de la Copa Sudamericana 202 5se disputarán entre el 21 y el 23 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán del 28 al 30 del mismo mes.
Las llaves enfrentarán a Universidad de Chile contra Lanús y a Independiente del Valle frente a Atlético Mineiro, dos cruces que prometen máxima intensidad y que dejarán a los finalistas listos para luchar por el título continental.
La gran final, inicialmente prevista para Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), se trasladará a Asunción, Paraguay, según lo confirmado por la Conmebol. El partido único que coronará al campeón se jugará el sábado 22 de noviembre.
