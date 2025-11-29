¡La música se siente a otro nivel en Vive Claro! El lugar en el que el sonido se siente en la piel

Artistas y grupos de reconocimiento internacional como Shakira, Guns N’ Roses, entre otros, han pasado por la tarima del Vive Claro, brindándoles un espectáculo inolvidable a las personas.

El Vive Claro es el lugar en Bogotá en donde la música deja de ser solo un sonido y se convierte en toda una experiencia que se siente en el cuerpo y se recuerda por siempre. Este escenario permite que 40.000 personas puedan disfrutar de momentos inolvidables junto a sus artistas favoritos.

Y es que por su tarima ya han pasado grupos y artistas de talla mundial como Guns N’ Roses, Linkin Park, Green Day, Imagine Dragons, entre otros, lo que lo posiciona como el lugar ideal para hacer memorias para toda la vida.

Pero hay algo que hace aún más especial al Vive Claro: permite el encuentro entre la tecnología, la naturaleza y la cultura, permitiéndonos tener una mejor inmersión en cada presentación.

En el Vive Claro la mezcla del aire puro, las luces y los aplausos hacen que el tiempo pare y la música sea el único lenguaje. Además, permite recordar que vivir no solo es existir, sino es dejarse llevar por lo que nos apasiona.

Cuando pises el Vive Claro recuerda: vivir se siente sí.