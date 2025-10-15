¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios? Hora y dónde ver el partido ante Deportivo Pereira
Millonarios llega a la fecha 15 con grandes posibilidades de meterse a los cuadrangulares, si logra vencer a Deportivo Pereira.
Millonarios vuelve a la acción este 15 de octubre. Hoy el ‘embajador’ protagonizará un partido clave para sus aspiraciones en la Liga BetPlay 2025-II, donde se enfrentará al Deportivo Pereira, por la fecha 15 de la Liga BetPlay.
El ‘embajador’ prepara cada una de sus herramientas, para lograr una victoria en la cancha que lo impulsaría a puestos claves en la tabla.
Si desea ver el choque del equipo capitalino, aquí les contamos los detalles de este partido donde Millonarios se medirá a Deportivo Pereira.
El fútbol colombiano vive grandes días de definición. Luego de 15 fechas, varios equipos se esfuerzan con el objetivo de sellar su clasificación a los cuadrangulares de semifinal.
Luego de los resultados recientes, varios movimientos se han presentado en la tabla, y Millonarios está cada vez más cerca de lograr entrar a los primeros 8.
La tabla de clasificación por el momento marcha de la siguiente manera:
1- Atlético Bucaramanga – 30 puntos
2- Junior de Barranquilla – 28 puntos
3- Fortaleza – 28 puntos
4- Independiente Medellín – 27 puntos
5- Atlético Nacional – 27 puntos
6- Deportes Tolima – 23 puntos
7- Llaneros – 22 puntos
8- Independiente Santa Fe – 20 puntos
9- Deportivo Cali – 20 puntos
10- Alianza – 20 puntos
11- Once Caldas – 19 puntos
12- Rionegro Águilas – 18 puntos
13- América de Cali – 17 puntos
14- Millonarios – 17 puntos
15- Envigado – 16 puntos
16- Deportivo Pereira – 15 puntos
17- Unión Magdalena – 15 puntos
18- Deportivo Pasto – 12 puntos
19- Boyacá Chicó – 12 puntos
20- La Equidad – 11 puntos
Aun quedan 4 equipos que deben disputar partidos restantes para igualar los 15 encuentros que todos acumulan en la tabla: Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Millonarios y Deportivo Pereira.
Estos últimos 2 se enfrentarán este 15 de octubre, en un choque donde ambos buscarán conseguir los 3 puntos.
Millonarios dejará todo en este encuentro, en el cual regresará Mackalister Silva, su capitán, luego de varios meses de ausencia.
Este choque se llevará a cabo este 15 de octubre, y su puntapié inicial será a las 6:20 p.m., desde el estadio Hernán Ramírez Villegas.
Si desea ver este partido, podrá hacerlo a través de las señales de WinSports.
