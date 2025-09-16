El himno de heavy metal que tiene casi 2 mil millones de reproducciones: fue acusado de plagio

El heavy metal es uno de los subgéneros más grandes en la historia de la industria musical. Grandes bandas han sido capaces de brillar junto a sus fans, gracias a un ritmos estridentes y letras llenas de brillo.

Este estilo ha sido capaz de estremecer a millones de personas. Siempre gracias a varios himnos históricos que acumulan miles y miles de visitas en plataformas digitales.

Justamente, en este caso hablaremos sobre uno de estos éxitos, el cual ha llegado a dominar la industria del heavy metal, e incluso, fue acusado de plagio.

El himno del heavy metal con casi 2 mil millones de reproducciones

El heavy metal ha sido capaz de enamorar a miles de personas en todo el mundo. Este estilo ha brillado con canciones brillantes que han destacado desde hace varias décadas.

Megadeth, Slayer o incluso Metallica son algunas agrupaciones que han sido capaces de acumular millones de fanáticos y de reproducciones gracias a sus éxitos.

De hecho, en este caso hablaremos sobre el éxito más escuchado en la carrera de Metallica, con el que ha acumulado más de mil millones de reproducciones en Spotify.

Según Kworb, la canción más escuchada en la carrera de Metallica es ‘Enter Sandman’, un ‘track’ histórico del ‘Black Album’.

En Spotify este ‘track’ acumula aproximadamente 1,8 mil millones de reproducciones, siendo uno de los éxitos más comerciales de Metallica.

Esta banda guarda grandes particularidades, al ser uno de los éxitos más destacados del legendario ‘Black Album’.

Sin embargo, algo que pocos saben es que esta canción le costó una costó acusación de plagio a Metallica, por parte de otra banda que aseguró haber compuesto el riff de la canción.

Este señalamiento llegó por parte de Excel. De forma puntual, la canción que habría incluido el plagio es ‘Tapping Into the Emotional Void’.

Para muchos, el riff de ‘Enter Sandman’ tuvo grandes similitudes con esta producción de Excel, e incluso la propia banda consideró tomar acciones legales en 2003.

Entre los que le dieron fuerza a esta acusación estuvo Dave Mustaine. Este exmiembro de la banda aseguró que este plagio era real.

Aun así, lo cierto es que ‘Enter Sandman’ es una de las canciones más grandes en la historia del heavy metal, con la autoría de Metallica.