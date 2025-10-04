Confirman el concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro de Bogotá: fin a los rumores

Luego de todos los rumores de cancelación, Guns N’ Roses confirma su show en Bogotá. La legendaria banda de Axl Rose, Slash y Duff McKagan se presentará en la capital en una cita imperdible para los amantes de los ‘gunners’.

En las últimas horas hubo una gran cantidad de polémica, especialmente luego de que se revelara que los permisos para este concierto fueron rechazados en primera instancia.

Sin embargo, finalmente los permisos fueron aprobados por parte del Distrito, y los amantes del ‘pogo’ podrán vivir una noche imperdible en el Vive Claro de Bogotá.

La polémica por el concierto de Guns N’ Roses

Las últimas horas han sido sumamente novedosas en la industria de los conciertos. Luego de la inesperada cancelación del show de Kendrick Lamar en el Vive Claro el pasado 27 de septiembre, hubo varios señalamientos.

Tanto los organizadores del evento, como el escenario Vive Claro recibieron varias acusaciones por parte de los fanáticos que asistieron a las inmediaciones de lugar para ver a este rapero.

Sin embargo, para los amantes del rock, la mayor preocupación eran los shows venideros en este escenario, como los de Guns N’ Roses o Linkin Park.

En un principio muchos aseguraron que este concierto no se llevaría a cabo, pero, desde Páramo Presenta, como desde el equipo de Vive Claro se mantuvo firmeza hacia este show.

A pesar de la incertidumbre que creció a partir de la supuesta negación de permisos el pasado 1 de octubre, se confirmó el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá.

Cabe recordar que este show será acompañado por una segunda fecha, la cual tendrá lugar en Medellín el próximo 11 de octubre.

Por el momento, la banda se presenta en Centroamérica, y tomará rumbo hacia Colombia en los próximos días para dar su show en el Vive Claro de Bogotá.

Los precios para el concierto

