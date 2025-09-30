🤘🏻Prepare la garganta🤘🏻 TODOS los conciertos próximos de octubre en Bogotá, Medellín y más

El rock prepara nuevos conciertos en este mes de octubre. Después de una larga espera, grandes bandas y artistas llegarán con el objetivo de poner a vibrar varios escenarios del país, desde la capital y otras ciudades.

Bandas de la talla de Guns N’ Roses o Linkin Park aterrizarán en Colombia, y buscarán volver a enamorar a sus fanáticos con himnos históricos y ritmos legendarios.

En caso de que aun no se haya programado, y quiera vivir un mes por todo lo alto a puro rock en Colombia, aquí les presentamos una lista de todos los conciertos que podrá ver en la escena nacional.

Todos los conciertos de rock de octubre en Bogotá y Medellín

Desde inicio de año se supo que octubre sería un mes a puro rock en Colombia. Bandas de la talla de Guns N’ Roses o Dóctor Krápula revelaron shows imperdibles para sus fanáticos.

La escena de este género ha demostrado una presencia brillante en los últimos tiempos, gracias a conciertos como Green Day, o el Monsters of Rock de hace algunos meses.

Por ello, en octubre se espera que esto se repita, con grandes shows que serán imperdibles, y que incluso, no tendrán presente solamente a Bogotá, sino también a otras ciudades como Medellín.

Varios de estos eventos que le presentaremos a continuación, aun cuentan con boletería disponible, por lo que en caso de que no se lo quiera perder, podrá verificar los canales oficiales de cada tiquetera para estos shows.

La planificación de conciertos rock en octubre se presenta de la siguiente manera: