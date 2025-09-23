¿Cuántas personas escuchan al día ‘In The End’ de Linkin Park? Son más de 1 millón de reproducciones

‘In The End’ de Linkin Park es una de las canciones más brillantes de la historia musical. Este himno marcó a varias generaciones y amantes de la banda, gracias a un estilo legendario que ha dejado un gran legado.

Agrupaciones se han inspirado con la banda de Mike Shinoda, gracias a una impronta histórica, y a varios éxitos que son claramente inolvidables.

Varios himnos son de la autoría de Linkin Park, como es el caso de ‘Faint’, ‘Numb’ o ‘In The End’. De hecho, en este caso nos centraremos en este último para decirles cuantas personas lo escuchan al día.

¿Cuántas personas escuchan al día ‘In The End’ de Linkin Park?

La música es una de las compañías perfectas para miles de personas en su día a día. Varios amantes de la música aprovechan para escuchar distintos éxitos, y usarlos como banda sonora para la vida cotidiana.

Esto sucede en varios géneros, pero, sobre todo en el rock y el metal, donde sus fans han tomado estos estilos sonoros como formas de vivir.

Linkin Park es una de estas bandas que han gozado del beneficio de ser agrupaciones centrales en la vida de sus fans, y el éxito de varias de sus canciones lo demuestran.

Un ejemplo claro de esto es ‘In The End’, uno de los himnos más brillantes de esta banda, y del ‘Hybrid Theory’ de Linkin Park.

Este álbum resalta como uno de los mejores de la industria, y ese éxito es gracias a composiciones inolvidables como ‘In The End’.

El significado de esta canción ha permitido que muchos fanáticos se sientan identificados, y usen su letra como un mantra dentro del día a día.

Así lo demuestra la cantidad de reproducciones que acumula este éxito al día, gracias a los miles de fanáticos que los disfrutan.

Según Kworb, en Spotify esta canción es escuchada más de 1.600.000 veces, lo que demuestra la pasión de estos fanáticos por la voz de Chester Bennington, y este éxito.

Esta cantidad de ‘streams’ contribuye a las más de 2 mil millones de reproducciones que tiene esta canción en esta misma plataforma.

‘In The End’ es la canción más resaltante de la carrera de esta banda, junto a otros éxitos de la talla de ‘Numb’ o ‘What I’ve Done’.

Esto demuestra la pasión de los fanáticos de Linkin Park, pero también el brillo del legado de esta banda.