Faltan pocos días para que se desarrolle uno de los conciertos más esperados por cientos de personas en todo el país, ya que Guns N’ Roses vuelven a Bogotá por todo lo alto y se van a presentar en uno de los escenarios nuevos que tiene la capital. Sin embargo, en las últimas horas empezaron a surgir varias dudas en torno a los próximos show que se harán en el Vive Claro.

En la noche del pasado sábado 27 de septiembre se dio a conocer que el show de Kendrick Lamar había sido cancelado a tan solo horas de que se diera inicio a su presentación. Incluso, algunas personas en redes sociales manifestaron que el cantante se encontraba en el backstage a la espera de salir para dar una presentación por todo lo alto, pero nada de esto se pudo realizar.

Según han informado los organizadores del evento, todo estaba listo para que se diera el concierto, pero por motivos ajenos a ellos, esto no se pudo dar de la mejor manera. “Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta“, mencionaron en un comunicado a la opinión pública.

Al parecer, todo eso se habría dado por problemas logísticos con la producción que se estaba organizando dentro del lugar, por lo que, según informó Noticias Caracol, el Puesto de Mando Unificado y la Policía Metropolitana de Bogotá no autorizaron el evento por temas de seguridad. De inmediato, cientos de personas se empezaron a preguntar sobre lo que sería el futuro de los próximos eventos en el lugar, teniendo en cuenta que faltan pocos días para el concierto de rock de los Guns N’ Roses, que se hará en este mismo escenario.

¿Qué va a pasar con el concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro en Bogotá?

En las últimas horas, se dio a conocer que, pese a todo lo que pasó con el concierto de Kendrick Lamar, todos los eventos previstos para los próximos días en el Vive Claro en Bogotá, se van a realizar con total normalidad. Por lo que, por el momento, no hay planes de reprogramar ninguna de las presentaciones que se harán en lo que resta del 2025.

Esto quiere decir que tanto el concierto de los Guns N’ Roses el 7 de octubre, como el de Imagine Dragons el 17 de octubre y Linkin Park el 25 de octubre, se harán tal y como se dio a conocer en días pasados en el Vive Claro.

Sin embargo, el Idiger manifestó que ellos siguen haciendo el seguimiento a todo lo relacionado con los presuntos problemas estructurales del lugar, que denunciaron algunos asistentes a eventos pasados. Por lo que cualquier novedad, se va a dar a conocer en los próximos días, por medio de los canales oficiales del distrito.