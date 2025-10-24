Concierto de Linkin Park en Bogotá: horarios y recomendaciones para este show en el Vive Claro
Linkin Park vuelve a Bogotá, esta vez con un concierto imperdible con el ‘From Zero World Tour’ desde el Vive Claro.
Finalmente, la espera llega a su fin, Linkin Park vuelve a Bogotá. La histórica banda de Mike Shinoda llega nuevamente a la capital con un show imperdible que promete poner a vibrar los escenarios del Vive Claro.
Luego de la legendaria presentación de la banda en Bogotá, miles de fanáticos empezaron a soñar con un gran regreso, el cual finalmente se da casi 1 año después.
Por ello, si va a asistir a esta legendaria cita, les tenemos los horarios, las recomendaciones y todas las particularidades que debe saber para este concierto.
El gran regreso de Linkin Park ha sido una de las grandes noticias en el mundo del rock. La legendaria banda volvió, esta vez de la mano de Emily Armstrong.
Desde su gran regreso, la agrupación ha dejado una energía inolvidable, y un estilo ciertamente destacado que ha permitido sentir nostalgia a miles de fanáticos.
Esto se ha demostrado tanto con el lanzamiento de ‘From Zero’, su último álbum, pero, también en los escenarios, donde han sido capaces de encantar a miles de fanáticos.
Muestra de ello fue su show en Bogotá en 2024, el cual buscará repetir esta vez desde el escenario del Vive Claro en 2025.
Si va a asistir a esta gran cita para los amantes del rock, aquí les dejamos los horarios para este show.
En cuanto a lo que puede y no puede llevar al Vive Claro, les presentamos la siguiente lista:
Lo que si puede llevar:
Lo que no puede llevar:
Sin lugar este show será uno de los más grandes de este año en Bogotá, con una histórica cita con Mike Shinoda, Emily Armstrong, y más integrantes que presentarán clásicos legendarios.
