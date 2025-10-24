Concierto de Linkin Park en Bogotá: horarios y recomendaciones para este show en el Vive Claro

Finalmente, la espera llega a su fin, Linkin Park vuelve a Bogotá. La histórica banda de Mike Shinoda llega nuevamente a la capital con un show imperdible que promete poner a vibrar los escenarios del Vive Claro.

Luego de la legendaria presentación de la banda en Bogotá, miles de fanáticos empezaron a soñar con un gran regreso, el cual finalmente se da casi 1 año después.

Por ello, si va a asistir a esta legendaria cita, les tenemos los horarios, las recomendaciones y todas las particularidades que debe saber para este concierto.

Linkin Park vuelve a Bogotá

El gran regreso de Linkin Park ha sido una de las grandes noticias en el mundo del rock. La legendaria banda volvió, esta vez de la mano de Emily Armstrong.

Desde su gran regreso, la agrupación ha dejado una energía inolvidable, y un estilo ciertamente destacado que ha permitido sentir nostalgia a miles de fanáticos.

Esto se ha demostrado tanto con el lanzamiento de ‘From Zero’, su último álbum, pero, también en los escenarios, donde han sido capaces de encantar a miles de fanáticos.

Muestra de ello fue su show en Bogotá en 2024, el cual buscará repetir esta vez desde el escenario del Vive Claro en 2025.

Si va a asistir a esta gran cita para los amantes del rock, aquí les dejamos los horarios para este show.

Apertura de puertas: 4:00 p.m.

Poppy: 7:50 p.m.

Linkin Park: 9:00 p.m.

En cuanto a lo que puede y no puede llevar al Vive Claro, les presentamos la siguiente lista:

Lo que si puede llevar:

Bloqueador solar (100 ml)

Gafas de sol

Impermeable

Sombreros y gorras

Gel antibacterial (100 ml)

Celulares y powerbanks

Maquillaje (sin espejos, vidrios, tijeras ni pinzas)

Lo que no puede llevar:

Cámaras de foto y video o equipos de grabación de audio

Tripodes de fotografía

Walkie-talkies

Tabletas o Ipad

Alimentos o bebidas

Botellas de cualquier tipo

Mascotas

Cascos para moto o bicicletas

Camisetas alusivas para equipos de fútbol

Cadenas largas o joyeria con puntas

Correas con taches

Chapas grandes

Sin lugar este show será uno de los más grandes de este año en Bogotá, con una histórica cita con Mike Shinoda, Emily Armstrong, y más integrantes que presentarán clásicos legendarios.