El esperado concierto de Guns N’ Roses se vivirá en el nuevo Vive Claro Distrito Cultural, un escenario moderno que servirá como epicentro del rock en Bogotá. La icónica banda promete un espectáculo de alto nivel, con una mezcla de sus más grandes éxitos, un montaje escénico de última generación y un despliegue visual que incluirá luces y fuegos artificiales, elevando la experiencia a otro nivel.

Con un aforo que supera las 48.000 personas, se espera que el público capitalino vibre al ritmo de los himnos ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Paradise City’ y ‘Welcome to the Jungle‘, en una noche que promete quedar marcada en la memoria de los fanáticos del rock.

¿Qué es lo que debe saber sobre el evento?

Páramo, la entidad encargada de realizar la mayoría de conciertos en Colombia, lanzó un comunicado con la información clave del concierto de la banda estadounidense.

Apertura de puertas – 4:00 pm

Teloneros: 1280 ALMAS – 6:40 pm

Guns N’ Roses – 7:40 pm

Por la seguridad de los asistentes, se realizarán los procedimientos pertinentes para el ingreso como las requisas en los filtros de seguridad y la revisión de bolsos u objetos personales. Recuerde que no puede ingresar al evento con: aerosoles, artículos inflables, cigarrillos, vapes, cadenas, drones, sombrillas, apuntadores láser, cámaras profesionales, sustancias psicoactivas, entre otros objetos que puedan ocasionar accidentes dentro del evento.

Lo que sí está permitido son objetos como: gafas de sol, impermeables, sombreros / gorras, gel antibacterial, maquillaje que no contenga espejos u objetos cortopunzantes, bloqueador solar, carteras de 30×30 y bolsas de mano pequeñas.

Finalmente, para que tenga en cuenta, la seguridad del evento es responsabilidad de todos los asistentes, por lo cual, si ve un comportamiento extraño, por favor reporte la eventualidad, recuerde ir bien alimentado e hidratado para evitar percances de salud y cuide sus objetos personales. No se permite el ingreso si está bajos los efectos del alcohol o una sustancias psicoactivas.

Se estima que la duración del concierto será de aproximadamente de más de 3 horas con la interpretación de sus temas más icónicos.

Según sus presentaciones pasadas se cree que su setlist podría ser el siguiente, con un total de 28 canciones:

Welcome to the Jungle

Mr. Brownstone

I’ts So Easy

Bad Obsession

Chinese Democracy

Slither

Pretty Tied Up

Live and Let Die

Estranged

Yesterdays

Knockin’ on Heaven’s Door

You Could Be Mine

Don’t Cry

Hard Skool

Double Talkin’ Jive

Sabbath Bloody Sabbath

Civil War

Thunder and Lightning

Rocket Queen

Dead Horse

Coma

Slash Guitar Solo

Sweet Child o’ Mine

November Rain

Wichita Lineman

Absurd

Nightrain

Paradise City

