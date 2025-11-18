Colombia vs. Australia HOY: hora y dónde ver EN VIVO GRATIS el partido amistoso

La Selección Colombia se alista para despedir el 2025 con un encuentro amistoso ante Australia, un juego que sirve como preparación para su participación en el Mundial 2026. Este compromiso se da pocos días después de que la ‘Tricolor’ disputará su penúltimo juego del año.

El pasado fin de semana, la Tricolor logró una victoria de 2-1 sobre Nueva Zelanda en un encuentro disputado en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Aunque la Selección no brilló en su desempeño, logró sacar adelante el compromiso con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, quienes marcaron en los minutos 2 y 87, respectivamente.

El partido de este martes cierra un año positivo para Colombia, en el que se confirmó su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo aseguró su cupo al terminar en la tercera posición de la tabla de las eliminatorias sudamericanas, sumando 28 puntos, solo superado por Argentina y Ecuador.

El duelo ante Australia es una oportunidad para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo de seguir probando esquemas y jugadores con miras al torneo orbital.

Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Australia

El historial reciente entre Colombia y Australia marca un antecedente de un duelo sin goles. La última vez que estos equipos se encontraron en la cancha fue en el año 2018, en un encuentro de preparación antes de la Copa del Mundo de Rusia.

En ese partido, con José Néstor Pékerman al mando de la ‘Tricolor’, el marcador finalizó 0-0 contra los ‘Socceroos’. A pesar de que el combinado colombiano generó las oportunidades más claras, incluyendo una pena máxima que fue desperdiciada por Miguel Ángel Borja, el resultado no pasó del empate, negándole a Colombia la posibilidad de conseguir el triunfo.

El técnico Néstor Lorenzo deberá afrontar el encuentro con una baja confirmada. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que el lateral derecho Daniel Muñoz abandonó la concentración. Ante esta situación, se espera que el también lateral derecho Santiago Arias repita como titular.

El compromiso se disputará este martes 18 de noviembre, a las 8:30 p.m. en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. El duelo podrá verse gratis por el canal Caracol, RCN y la plataforma digital de Ditu.