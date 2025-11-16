Dura baja en Colombia: la razón por la que Daniel Muñóz abandonó la concentración de la Tricolor

La Selección Colombia afronta su último amistoso del año con una dura baja. Este domingo, un día después de la victoria 2-1 frente a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el lateral derecho Daniel Muñoz dejó la concentración del equipo en Estados Unidos.

La salida del jugador del Crystal Palace se produjo el 16 de noviembre y, según el comunicado oficial, obedece a motivos familiares. Hasta el momento, la FCF no entregó más detalles sobre la situación.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares“, escribió en un comunicado la FCF.

Muñoz no tuvo minutos en el primer compromiso de esta fecha FIFA, en el que Santiago Arias fue titular y participó en la jugada del primer gol colombiano con una asistencia temprana para Gustavo Puerta. Aunque se esperaba que el antioqueño fuera inicialista frente a Australia, su desconvocatoria obliga al cuerpo técnico a mantener la misma opción por la banda derecha.

¿Quién reemplazará a Daniel Muñoz ante Australia?

Con la salida del lateral del Crystal Palace y sin un nuevo llamado para esta posición, Santiago Arias volverá a ocupar el puesto de titular en el último partido del año. Arias fue el único lateral derecho disponible en la convocatoria de Néstor Lorenzo tras la baja de Muñoz.

Detalles del partido Colombia vs. Australia

La Selección Colombia cerrará su actividad de 2025 enfrentando a Australia este martes en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.

Fecha: martes 19 de noviembre

martes 19 de noviembre Hora: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Lugar: Citi Field, Nueva York

Citi Field, Nueva York Transmisión: Canal RCN App, RCN Deportes YouTube, Ditu, Gol Caracol YouTube, RCN TV y Caracol TV

El combinado nacional llega con una victoria 2-1 ante Nueva Zelanda, en un juego que dejó sensaciones mixtas, definido con un gol de Johan Carbonero en tiempo añadido. El duelo ante Australia será el cierre oficial del calendario y una nueva oportunidad para ajustar piezas pensando en el camino hacia el Mundial de 2026.