El álbum de Blink-182 que se metió dentro de los más importantes del siglo; marcó una generación

El punk rock es un género al que los nacidos en los 90´s no se pueden negar y el ‘Take Off Your Pants and Jacket’, el cuarto álbum de estudio de Blink-182, es un trabajo que a muchos nos acompañó y lejos de “malcriarnos”, nos “bien crio”. Lanzado el 12 de junio de 2001, esta producción no solo consolidó a la banda como un ícono del pop-punk, sino que también marcó una tendencia juvenil, poniendo de moda el Skate, las bicis, la ropa y tenis anchos. Además, se metió dentro de los mejores álbumes de lo que va del siglo en Radioacktiva.

Le puede interesar: Los mejores 100 álbumes de rock y metal del cuarto de siglo

El solo título del álbum refleja la intensión y la actitud con la que se hizo, incluyendo una mezcla de canciones que abordan temas como los primeros amores, revelarse contra la autoridad, llámese papás o llámese policía y las fiestas adolescentes cargadas de poco racionamiento y mucha locura.

Desde la enérgica ‘The Rock Show’ hasta la emotiva ‘Stay Together for the Kids’, cada track es un espejo de lo que se sentía la juventud por esa época y sobre todo lo que sentía la banda. Por ejemplo, ‘Stay Together for the Kids’ es la historia de cómo Tom Delonge, guitarrista y vocalista de la banda llegó un día a su casa, vio unas marcas como rayones en el piso, toda la casa en desorden y solo cuando vio que las cosas de su papá no estaban, entendió que sus padres se habían separado.

Bien crio a una generación

Grabado en apenas tres meses, bajo la producción de Jerry Finn, ‘Take Off Your Pants and Jacket’ tiene el sonido que caracteriza a Blink-182, pero con poco más pesado y maduro. La banda, compuesta por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, logró grabar un álbum que caló profundamente con sus fans, no por nada debutó en el número uno del Billboard 200, convirtiéndose así en el primer disco de punk rock en lograrlo.

El álbum logró la certificación de doble platino en mayo de 2002, vendiendo más de 14 millones de copias en todo el mundo. Canciones como ‘First Date’ y ‘Stay Together for the Kids’, se convirtieron en himnos para los seguidores de la banda. Otros temas como ‘Happy Holidays’, ‘You Bastard’ y ‘Shut Up’, le dio a esta producción el toque Blink, el toque más divertido y desenfrenado que ya caracteriza a la banda.

Decimos que nos “bien crio” porque el sentimiento en general del álbum es vivir, no dejarse llenar de problemas y casi que convertirlo todo en un motivo de celebración, ver la vida simple, alegre, lejos de los sonidos Emo que llegarían para la década de los 2000.

‘Take Off Your Pants and Jacket’ no es solo un álbum, es un cofre que guarda como un tesoro el sentir de toda una generación. Por eso, este sin duda, es uno de los mejores álbumes del primer cuarto de siglo, un espacio de tiempo que analizamos desde Radioacktiva para encontrar esos sonidos que han marcado nuestra vida.