¿Black Sabbath o Pink Floyd? Esta es la mejor banda según los oyentes de Radioacktiva

Black Sabbath y Pink Floyd han protagonizado gran polémica en las últimas horas. A poco más de 1 mes del fallecimiento de Ozzy Osbourne, Roger Waters criticó duramente al líder de la histórica banda del heavy metal.

Esto desató una fuerte respuesta por parte de Jack Osbourne, hijo del artista, quien reprobó duramente los comentarios en contra de su padre.

Por ello, decidimos llevar esta contienda a la música, y dar elegir a los fanáticos por cual es la mejor banda entre Black Sabbath y Pink Floyd, los dos baluartes musicales de estos artistas.

¿Black Sabbath o Pink Floyd? Esta es la mejor banda según oyentes

Para nadie es un secreto que Black Sabbath ha sido una banda enorme, pero también polémica durante su trayectoria.

Esta agrupación levantó grandes pasiones, pero también algunos odios, incluso entre colegas. Aun así, luego del fallecimiento de Ozzy Osbourne, incluso estos detractores mostraron agradecimiento y respeto como fue el caso de Iron Maiden.

Aun así, esto no sucedió con Roger Waters, el legendario integrante de Pink Floyd. En los últimos años este artista se ha posicionado de manera polémica respecto a temas de política internacional, lo que le ha generado varias críticas.

Sin embargo, en este caso su foco fue hacia la música, y hacia una leyenda como Ozzy Osbourne, fallecido en el pasado mes de julio.

Waters se refirió a este vocalista y dijo que Osbourne estuvo por años en la televisión con idioteces y ridiculeces. El artista también remató al decir que Black Sabbath nunca fue de su interés.

Esto enfureció al hijo de Ozzy, Jack Osbourne, quien respondió al decir que esta era la única forma en que Waters podía obtener atención actualmente, y que su padre siempre pensó que era un idiota.

Hey @rogerwaters fuck you. How pathetic and out of touch you’ve become. The only way you seem to get attention these days is by vomiting out bullshit in the press. My father always thought you were a cunt — thanks for proving him right. 🤡 #fuckrogerwaters — Jack Osbourne (@JackOsbourne) September 2, 2025

Desde Radioacktiva decidimos llevar esta contienda a lo musical, y en El Gallo realizamos un sondeo con nuestros oyentes respecto a cuál es mejor banda entre Black Sabbath y Pink Floyd.

A través de nuestra línea de WhatsApp recibimos varias opiniones de fanáticos de ambas agrupaciones, y el veredicto fue notorio.

Según los oyentes de Radioacktiva, la mejor banda sin lugar a dudas es, nada más y nada menos que, Black Sabbath, la histórica agrupación de heavy metal.