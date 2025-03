La canción de Pink Floyd que tiene la letra más famosa del rock, según Roger Waters

Roger Waters es, sin duda, una de las figuras más influyentes en la historia del rock. Como bajista, vocalista y principal compositor de Pink Floyd durante su etapa dorada, el músico británico ayudó a definir el sonido del rock progresivo y a consolidar el legado de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

Pink Floyd dejó una huella imborrable en la música con álbumes como ‘The Dark Side of the Moon’, ‘Wish You Were Here’ y ‘The Wall’, discos que no solo marcaron a toda una generación, sino que también sentaron las bases para el rock conceptual. Waters, en particular, fue el arquitecto de muchas de las letras que convirtieron a la banda en un referente ineludible del género, explorando temáticas profundas como la alienación, la guerra, la opresión y la locura.

La letra más famosa de rock de Pink Floyd

En una entrevista, Roger Waters reveló cuál considera que es la letra más icónica en la historia del rock. Durante una entrevista, el legendario músico destacó una frase de ‘Another Brick in the Wall, Part II’, una de las canciones más emblemáticas de Pink Floyd y que forma parte del álbum The Wall, lanzado en 1979.

Según Waters, la línea“We don’t need no education” (No necesitamos ninguna educación) es una de las más recordadas y poderosas del género. La canción, que se convirtió en un himno de rebelión y resistencia, ha trascendido generaciones y continúa vigente debido a su mensaje de inconformismo y crítica al sistema educativo.

«La gente la canta en todas partes, incluso en contextos en los que jamás imaginamos que lo harían», señaló Waters. Y añadió, «es curioso cómo una letra puede trascender el tiempo y adquirir nuevos significados según el momento histórico en el que se escuche».

Desde su lanzamiento, Another Brick in the Wall, Part II ha sido interpretada como una fuerte crítica a los sistemas de enseñanza autoritarios, pero su significado ha evolucionado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la opresión en distintos contextos.