¿Cuándo comprar el paquete mensual de pasajes de TransMilenio? Fecha y precios

TransMilenio estrenará un nuevo sistema de tarifas para sus usuarios frecuentes. A partir del 20 de marzo de 2025, entrará en operación TransMiPass, una tarjeta que permitirá a los pasajeros comprar un paquete mensual de pasajes con un descuento significativo del 23%.

Este nuevo mecanismo busca beneficiar a quienes usan el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de manera recurrente, facilitando la planificación de viajes y reduciendo el tiempo de recarga. Con una sola transacción al mes, los usuarios podrán acceder a 65 pasajes con una tarifa reducida, mejorando así la experiencia de movilidad en la ciudad.

Precios y todo lo que debe saber de TransMiPass

El nuevo abono mensual de TransMilenio tendrá un costo de $160.000 por 65 pasajes, lo que equivale a un valor de $2.460 por trayecto. En comparación con la tarifa plena de $3.200, esto representa un ahorro de $738 por viaje y un ahorro mensual total de $48.000.

Para acceder a este beneficio, los usuarios deberán recargar el TransMiPass a través de una plataforma digital con verificación de identidad. Luego de completar este proceso, la primera vez deberán dirigirse a uno de los nueve portales habilitados para reclamar su tarjeta. Posteriormente, solo necesitarán hacer la recarga mensual sin necesidad de reclamar una nueva tarjeta.

Antes de adquirir TransMiPass, es importante tener en cuenta algunas condiciones clave:

Los 65 pasajes no son acumulables: si no se usan en el mes, se pierden.

Su uso es personal e intransferible.

Habá un monitoreo permanente y si se detecta un uso atípico, la tarjeta será bloqueada.

Cada usuario podrá hacer hasta seis viajes diarios.

TransMiPass también podrá usarse como una tarjeta básica.

Las tarjetas personalizadas e híbridas seguirán funcionando de manera normal.

Solo se podrá hacer una recarga al mes.

Para activar TransMiPass, los usuarios deberán descargar una aplicación donde se utilizará el sistema KYC (Know Your Customer, o Conozca a su Cliente), un procedimiento que permite verificar la identidad del usuario. Además, TransMilenio implementará herramientas de analítica de datos para identificar usos irregulares. En caso de detectar anomalías, la tarjeta será bloqueada y no podrá renovarse.