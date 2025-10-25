Así se ven actualmente las mujeres que hicieron temblar el rock

Durante décadas, el rock, como muchos estilos musicales fue un territorio dominado por hombres, pero hubo mujeres que se atrevieron a desafiar las reglas y cambiar la historia con su voz, su estilo y su rebeldía.

Desde los años 70, figuras como Debbie Harry, Stevie Nicks y Janis Joplin rompieron estereotipos y demostraron que el talento no tiene género. Con una actitud desafiante, conquistaron escenarios, influyeron en generaciones y abrieron el camino para que otras mujeres también encontraran su lugar en un género marcado por la pasión, la energía y la autenticidad.

Le puede interesar: Este es el disco más vendido del rock en siglo XXI: rompió récords y marcó a toda una generación

4 mujeres que hicieron temblar al rock:

Joan Jett

Apenas alcanzó la mayoría de edad, Joan Jett ya lideraba ‘The Runaways’, una banda pionera formada por chicas adolescentes que desafiaban el machismo del rock setentero.

A lo largo de su carrera, ha sido productora, activista y un ícono de la independencia artística. En 2015, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su lugar como una de las grandes leyendas del género.

Debbie Harry

Antes de fundar su banda de rock ‘Blondie’, Debbie era parte de la escena “underground” de Nueva York. A los 18, ya irradiaba una actitud entre inocencia y rebeldía que más tarde definiría su camino por el género a finales de los 70.



Con su voz dulce y su imagen provocadora, rompió moldes y llevó el punk a la radio comercial sin perder autenticidad. Fue y sigue siendo un ícono de estilo, irreverencia y feminidad poderosa.

Stevie Nicks

Con solo 18 años, Stevie ya escribía letras cargadas de poesía y sueños, sin saber que se convertiría en la esencia mágica de ‘Fleetwood Mac’. Su estética bohemia, su voz etérea y su conexión espiritual con la música la transformaron en una figura única del rock.



Canciones como Rhiannon o Landslide, consolidaron su legado como la “hechicera del rock”, una artista que trascendió en el géneros y generaciones.

Courtney Love

A los 18 años Courtney ya era un alma rebelde y alternaba entre la actuación y la música. Con el tiempo fundó ‘Hole’ y se convirtió en una de las voces más crudas y controversiales del grunge – subgénero del rock alternativo – de los 90.

Courtney fue también un símbolo de empoderamiento femenino dentro de un mundo dominado por hombres. En una época en la que las mujeres solían ser relegadas a coristas o musas, ella se paró al frente del escenario con guitarra en mano, gritó, provocó y se negó a encajar dentro de ese estigma.

PARIS, FRANCE – SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY – For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Courtney Love attends the Enfants Riches Deprimes Womenswear Spring/Summer 2024 show as part of Paris Fashion Week on September 29, 2023 in Paris, France. (Photo by Julien Hekimian/Getty Images)

Escrito por: Stefania Torres