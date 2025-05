¿A quién dedicó Queen la canción ‘Love of My Life’? La historia detrás del clásico

Pocas canciones dentro del repertorio de Queen poseen la carga emocional que envuelve a ‘Love of My Life’. Más que una balada, se trata de una declaración de amor eterno, de esas que logran atravesar el tiempo y el espacio. Freddie Mercury la compuso con el corazón en la mano, inspirado por la persona más importante de su vida: Mary Austin, su compañera, confidente y musa eterna.

¿Cómo nació la historia de amor entre Mary Austin y Freddie Mercury?

La historia de Freddie y Mary comenzó en 1969 en el corazón de Londres, cuando ambos coincidieron trabajando en una boutique en Kensington. Ella tenía apenas 19 años; él, 24. Lo que inició como una relación romántica pronto evolucionó en un lazo único e irrompible.

A pesar de que su relación amorosa concluyó en 1976, su conexión emocional se mantuvo firme durante toda la vida del artista. “Todos mis amantes me preguntaron por qué no podían reemplazar a Mary. Es simplemente imposible. Es mi única amiga y no quiero a nadie más”, confesó Mercury años después.

La canción vio la luz como parte del mítico álbum A Night at the Opera, lanzado en 1975. Este disco marcó un antes y un después en la historia del rock, no solo por su complejidad musical, sino por catapultar a Queen al estrellato internacional. Dentro de ese universo sonoro cargado de experimentación y teatralidad, ‘Love of My Life’ se alza como un oasis de sensibilidad pura.

En su versión de estudio, la canción está compuesta casi enteramente por Mercury al piano, pero cuenta con una participación especial de Brian May, quien agregó un delicado arreglo de arpa. Para lograr la atmósfera celestial que envuelve la pieza, May grabó las notas una por una, construyendo una armonía que evoca nostalgia y ternura.

No obstante, fue en los escenarios donde esta balada adquirió una nueva dimensión: durante las giras por Sudamérica, Freddie acostumbraba a dejar que la audiencia entera cantara por él, generando uno de los momentos más emotivos de cada concierto.

Un amor para toda la vida

Mary Austin no solo estuvo presente en los momentos de gloria, sino también en los más difíciles. Fue ella quien permaneció al lado de Mercury durante sus últimos días, y quien recibió su legado: su casa en Garden Lodge, una parte significativa de su fortuna y los derechos de muchas de sus canciones. Su presencia fue constante, incluso cuando la fama y la enfermedad alteraron el curso de sus vidas.

Hoy, ‘Love of My Life’ sigue siendo un himno que conmueve multitudes y una prueba de que el amor, cuando es auténtico, puede inspirar arte inmortal. Su fuerza no radica en su ritmo, sino en su historia, en la honestidad con la que fue escrita, y en el recuerdo imborrable de una relación que, aunque cambió de forma, nunca desapareció.