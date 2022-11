Así se veía Debbie Harry, cantante de Blondie, cuando posó para Playboy

Archivado en: •

Debbie Harry, cantante de Blondie, tiene una historia que ha llamado la atención de muchos fanáticos. Antes de hacer parte del grupo, tuvo su pasado como modelo y se robó algunos suspiros en Playboy.

La cantante reveló que antes de entrar a Blondie tuvo que hacer otros trabajos para poder sobrevivir. En los años setenta se había mudado a Nueva York y quería buscar oportunidades, sin embargo, el dinero no le alcanzaba.

Por eso, se convirtió en una conejita Playboy, la mujer trabajó con la revista por ocho meses y aseguró que fue una buena experiencia. Cuando habló sobre el tema, dijo que fue uno de los trabajos más normales que hizo.

Debbie comentó que le fue muy bien, ya que hizo dinero para trabajar en Nueva York y en términos generales, su experiencia fue buena. Además, aseguró que su trabajo con la revista se trataba de aparecer en fiestas y hacer presentaciones vestida como chica Playboy.

Mire aquí las imágenes:

Debbie Harry as a Playboy Bunny, late 1960s pic.twitter.com/TmtmFNLw9a — Suzanne Mitchell (@Suzanne08253534) July 8, 2022

Debbie Harry antes de Blondie, trabajando como conejita de Playboy en el Playboy Club de Nueva York. Finales de la década de 1960. pic.twitter.com/C5RHBLIWtT — Morracienta (@Morracienta2) June 14, 2022

¿Estuvo relacionada con Ted Bundy?

La mujer también contó que ella tuvo un encuentro con Ted Bundy, cuando aún no hacía parte del grupo. Aseguró que un día necesitaba un transporte, pero no tenía dinero, por lo que pidió ayuda en las calles.

Ella habría parado un carro en el este de Nueva York y el conductor tenía un aspecto agradable, un hombre de cabello negro y crespo. Sin embargo, notó que el auto no tenía una manija para abrirlo y además las ventanas iban casi cerradas.

En ese momento, ella inició a sacar el brazo por el orificio que había en la ventana y abrió la puerta por el exterior del carro. El conductor quiso agarrarla, pero no lo consiguió y ella salió rodando por la calle.

El vehículo siguió andando ya que había unas personas que se dieron cuenta que la mujer cayó del interior. Después de es experiencia, Debbie dijo que pensó que había sido un hombre que tenían malas intenciones.

Pero, a medida que pasó el tiempo, la mujer se dio cuenta que la persona que la había recogido se parecía a Ted Bundy.