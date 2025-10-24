El legendario disco de rock que cumple 25 años HOY: acumula más de 14 millones de copias vendidas

Cada fanático del rock tiene un disco que ha marcado época dentro de su vida. Este género ha contado con un gran arsenal de producciones y varios álbumes que han enamorado a miles de seguidores de la música.

Particularmente, en los últimos años estos discos han cumplido aniversarios inolvidables, y de hecho, este 24 de octubre le toca a uno legendario.

Por ello, aquí les hablaremos sobre un legendario álbum que cumple 25 años, y que sin dudas, quedó en el recuerdo de sus fanáticos.

El legendario disco de rock que cumple 25 años

Al hablar de rock, miles de fanáticos han sentido gran pasión, y han convertido bandas, canciones y ritmos en auténticos estilos de vida.

Varios álbumes han llegado a enamorar a cada uno de sus fanáticos, y de hecho, muchos de ellos se presentaron a inicios de este siglo.

Justamente uno de ellos marcó época, al punto de convertirse en uno de los más vendidos de la actualidad, y ese es el ‘Hybrid Theory’ de Linkin Park.

Este disco fue lanzado en los 2000, y este 24 de octubre cumple 25 años, en un lanzamiento que, sin dudas, brindó un debut brillante para Linkin Park.

El ‘tracklist’ de esta producción fue:

1- ‘Papercut’

2- ‘One Step Closer’

3- ‘With You’

4- ‘Points of Authority’

5- ‘Crawling’

6- ‘Runaway’

7- ‘By Myself’

8- ‘In The End’

9- ‘A Place for My Head’

10- ‘Forgotten’

11- ‘Cure for the Itch’

12- ‘Pushing Me Away’

Este álbum de manera particular consiguió 12 millones de copias vendidas en Estados Unidos, y 2 millones aproximadamente en Reino Unido, lo que le ganó varias certificaciones de platino.

De hecho, según publicó hace algunos días ‘Official Charts’, este álbum es el segundo más vendido de este siglo en materia de rock y metal.

Solo es superado por ‘American Idiot’ de Green Day. Sin lugar a dudas, el legado de esta producción es notorio, y permite que miles de personas hayan generado un gran fanatismo por Linkin Park.

Este álbum dejó la vara muy alta para esta banda, pero, también para el resto de la industria, al tratarse de uno de los mejores discos debut de este siglo, en materia de rock, y de música en general.