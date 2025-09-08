Así se definen los cuartos de final de Copa Sudamericana: partidos, días y horarios

La Copa Sudamericana, una de las competiciones más importantes del balompié en el continente sigue su desarrollo. Equipos de la talla de Once Caldas o Universidad de Chile buscarán la corona de esta competición.

Luego de varios partidos imperdibles en fases anteriores, y distintas definiciones por todo lo alto, solo 8 equipos se medirán en este torneo.

Las llaves de los cuartos de final ya están servidas, y para que no se las pierda, aquí les dejamos los partidos, días y horarios.

Estas son llaves de Copa Sudamericana

Los octavos de final de la Copa Sudamericana brindaron una amplia cantidad de emociones. Equipos de gran nivel quedaron en el camino, en definiciones sumamente igualadas.

Esta fase del torneo no estuvo excenta de polémicas, especialmente luego de la decisión de la Conmebol referente a la llave entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

Ambos equipos no pudieron acabar su eliminatoria debido a una violenta redada entre los hinchas de los dos combinados.

Finalmente luego de una larga investigación, la Conmebol optó por darle la clasificación a Universidad de Chile en un hecho que ha desatado gran polémica desde el pasado 4 de septiembre.

Con este veredicto, los cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana se definieron de la siguiente manera, incluidos días y horarios para el partido de ida:

– Lanus vs Fluminense (ida: 16 de septiembre – 7:30 p.m.

– Bolívar vs Atlético Mineiro (ida: 17 de septiembre – 5:00 p.m.)

– Once Caldas vs Independiente del Valle (ida: 17 de septiembre – 7:30 p.m.)

– Universidad de Chile vs Alianza Lima (ida: 18 de septiembre – 7:30 p.m.)

Por otro lado, los partidos de vuelta se jugarán entre los días 23 y 25 de septiembre, para poder dar los clasificados a semifinales de este torneo.

¿Dónde se podrán ver estos partidos?

En caso de que desee ver estos partidos, y seguir al detalle los cuartos de final de este prestigioso torneo, les recordamos que puede ver la transmisión oficial a través de las señales de Disney+ y DSports.

Sin lugar a dudas estos partidos serán imperdibles, y el cierre de este gran torneo se vivirá por todo lo alto, con 8 equipos que buscarán coronarse como uno de los grandes campeones del continente sudamericano.