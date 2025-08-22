Así quedaron las llaves de la Copa Libertadores 2025: ¿cuándo se juegan los cuartos de final?

La Copa Libertadores vivió días de definición en la última semana. Esta competición presentó a varios equipos que dieron el todo el todo en los octavos de final.

Otros por el contrario quedaron en el camino y tuvieron que conformarse con caer en esta fase temprana del torneo más prestigioso del fútbol sudamericano.

Por ello, para mayor detalle, aquí les dejamos los clasificados a cuartos de final, y como quedaron definidas las llaves para este torneo con el cruce de cada equipo en esta fase.

Las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores presentaron una amplia cantidad de partidos igualados. Equipos históricos como River Plate tuvieron que pasar por la tanda de penales para conseguir su clasificación.

Justo en esta instancia cayó el último equipo colombiano presente en este torneo, como lo es Atlético Nacional, eliminado por Sao Paulo en penales, tras fallos de Matheus Uribe y Marino Hinestroza.

Mientras que, por otro lado el Botafogo, campeón defensor del torneo, cayó en octavos de final, en un partido que se definió sobre el cierre ante Liga de Quito de Ecuador.

Luego de una larga tanda de cotejos, los clasificados a cuartos de final fueron los siguientes:

– Flamengo (Brasil)

– Palmeiras (Brasil)

– Sao Paulo (Brasil)

– Vélez Sarsfield (Argentina)

– Racing Club (Argentina)

– River Plate (Argentina)

– Estudiantes de Plata

– Liga de Quito (Ecuador)

Ante esto, los cruces de cuartos de final se definieron de la siguiente manera:

– Sao Paulo vs Liga de Quito

– River Plate vs Palmeiras

– Vélez Sarsfield vs Racing Club

– Estudiantes de la Plata vs Flamengo

¿Cuándo se jugarán los partidos de cuartos de final?

Sin dudas, la Copa Libertadores vive momentos álgidos de emoción ante la llegada de estos momentos de definición.

Aun así, los hinchas tendrán que esperar más tiempo para poder ver los cuartos de final de este torneo. Los partidos de ida se disputarán el 17 de septiembre, mientras que los choque de vuelta se darán el 24 del mismo mes.

Finalmente, se recuerda que la gran final de este torneo tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima en Perú, en una competición que de forma oficial tendrá a un nuevo campeón.