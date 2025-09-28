Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2 tras la fecha 13; Bucaramanga es líder

La Liga BetPlay ya finalizó su fecha 13 con varios encuentros deportivos que dieron mucho de que hablar, por lo que se conoció al nuevo líder y cada vez se acerca más la fecha de conocer a los ocho equipos que van a pasar a los cuadrangulares finales. Sin embargo, todavía hay algunos que tienen la oportunidad de subir, pero deberán sumar puntos en los próximos partidos que vienen, para poder entrar en el selecto grupo.

Uno de los encuentros más esperados de esta fecha era Millonarios vs. Atlético Nacional, el cual se iba a desarrollar en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el pasado sábado 27 de septiembre de 2025. En esta oportunidad, el equipo de la capital no logró obtener la victoria, por lo que perdió con dos goles en contra y esto hizo que bajara algunas posiciones en la tabla.

Por otro lado, el gran líder, Bucaramanga, perdió 2-1 contra Fortaleza CEIF, pero sin importar este resultado, sigue siendo el gran líder con 24 puntos en 13 partidos jugados. Seguido muy de cerca está Independiente Medellín, que también tiene 24, pero un partido menos, por lo que hay una gran posibilidad de que pueda liderar según los resultados de los próximos encuentros.

América por su parte, enfrentó a Envigado, por lo que aunque muchos siguen pidiendo resultados positivos en el equipo del barón rojo, al parecer este semestre no se le han dado las cosas. Pues en el momento se encuentra fuera del grupo de los ocho y tendría que tener una gran actuación en los próximos partidos, si quiere llegar a la fase final.

Tabla de Posiciones después de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-2

1. Bucaramanga: 24 puntos

2. Medellín: 24 puntos

3. Fortaleza: 24 puntos

4. Nacional: 23 puntos

5. Junior: 22 puntos

6. Tolima: 20 puntos

7. Alianza: 19 puntos

8. Llaneros: 18 puntos

9. Deportivo Cali: 17 puntos

10. Santa Fe: 17 puntos

11. Once Caldas: 16 puntos

12. Pereira: 15 puntos

13. Millonarios: 14 puntos

14. América: 13 puntos

15. Envigado: 12 puntos

16. Unión Magdalena: 12 puntos

17. Águilas Doradas: 11 puntos

18. La Equidad: 11 puntos

19. Boyacá Chicó: 11 puntos

20. Deportivo Pasto: 10 puntos