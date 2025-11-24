Así quedó la tabla de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II tras la fecha 2: ¿Santa Fe es líder?

La Liga BetPlay 2025-II volvió a entregar grandes emociones durante el pasado fin de semana. Varios equipos del fútbol colombiano siguen su camino, y nuevamente dieron pasos hacia adelante rumbo a la final del balompié local.

Independiente Santa Fe fue uno de los protagonistas, gracias a una gran goleada por 3-0 ante Fortaleza, mientras que otros dejaron ver lo más igualado de este torneo.

En caso de que se haya perdido las incidencias, aquí les contamos los detalles, y también las nuevas posiciones para cada grupo de los cuadrangulares.

Tabla de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II tras la fecha 2

La fecha inicial de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II presentó grandes emociones para los amantes del balompié en Colombia.

El primer puntapié de este torneo fue icónico, gracias a varios partidos imperdibles, pero, esta emoción se vio multiplicada durante la fecha 2.

Por un lado, Independiente Santa Fe logró recuperarse gracias a un Hugo Rodallega pletórico que logró una ‘tripleta’, mientras que el resto de equipos de esta fase dividió puntos junto a su rival.

De hecho, uno de ellos fue el Atlético Nacional, quien igualó en el ‘clásico paisa’ sin goles, mientras que del otro lado de ese grupo hubo polémica con un empate a 1 entre Junior de Barranquilla y América de Cali con un gol fantasma incluido.

Finalmente, en el grupo del ‘león’, el cierre se dio con un empate a 1 entre Deportes Tolima y el Atlético Bucaramanga.

Con estos resultados, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II en cuadrangulares marcha de la siguiente manera:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 4 puntos

2- Atlético Nacional – 4 puntos

3- Independiente Medellín – 1 punto

4- América de Cali – 1 punto

Grupo B

1- Deportes Tolima – 4 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 0 puntos

Cabe recordar que las acciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II volverán a reanudarse el próximo 25 de noviembre, cuando Independiente Santa Fe reciba a Deportes Tolima.

El calendario completo de la fecha 3 se presenta de la siguiente manera: