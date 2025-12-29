Así lucen los personajes en los nuevos episodios de ‘Malcolm In The Middle’: Dewey sorprendió a los fans

‘Malcolm In The Middle’ es una de las series más brillantes en la historia de la televisión y más destacadas de la cultura pop. Miles de personas hn disfrutado de la comedia de esta serie a través de los años, e incluso ha llegado a marcar época.

Su cierre en 2006 llenó a todos de nostalgia y emoción, sobre todo por la forma en que sus protagonistas han crecido junto a sus espectadores.

Sin embargo, para acabar con ese sentimiento, llega ‘Malcolm In The Middle: Life’s Still Unfair’, una producción que retomará la serie, y volverá a demostrar las emoción de comienzos de este siglo.

De hecho, este 29 de diciembre se presentó un adelanto de esta nueva producción, y hubo varios detalles que sorprendieron a los fanáticos, sobre todo por la apariencia de los personajes.

Así lucen los actores de ‘Malcolm In The Middle’ en sus nuevos episodios

Para nadie es un secreto que ‘Malcolm In The Middle’ comparte con otras series un lugar especial en el corazón de los amantes a las ‘sitcom’. Esta serie encantó a miles de fanáticos durante 7 temporadas entre el 2000 y el 2006.

Sin embargo, la serie hace un regreso por todo lo alto. Luego de varios años desde su final, esta producción se retomará con nuevos capítulos.

En este caso serán 4, en los cuales se mostrará a cada uno de los protagonistas como adultos, los cuales han tomado nuevas responsabilidades, pero deben seguir lidiando con su vida caótica.

Esto ha emocionado a los amantes de la producción, sobre todo, por un gran adelanto mostrado este 29 de diciembre, donde se pudo ver a Malcolm y varios protagonistas más.

Sin embargo, las redes también se vieron inundadas por nostalgia y recuerdos de infancia por la apariencia de algunos actores, y la forma en que estos han cambiado con los años.

De hecho, el que más sorprendió fue ‘Dewey’. Este personaje cambia de actor, ahora con la apariencia de Caleb Ellsworth-Clark, nuevo actor para interpretar a este miembro de la serie.

Esto luego de que Eric Per Sullivan, actor original se aislara de la fama, y decidiera no regresar a la serie para interpretar este personaje.

Después de tantos años, ha regresado Malcolm In The Middle pic.twitter.com/kRIhfi5fj1 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) December 29, 2025

No puedo creer lo idéntico que es el reemplazo de dewey https://t.co/GYgjeXLH8J — Mr. Cosmic 🇦🇷 (@WillieTanner187) December 29, 2025

Sin lugar a dudas, esta producción se prepara para estremecer a miles de fanáticos, con lo que será su gran lanzamiento el próximo 10 de abril de 2026.