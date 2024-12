‘Malcolm in the Middle’ regresa con nuevos episodios y sus protagonistas originales ¿Dónde ver?

Después de más de 20 años, la familia más caótica de la televisión estadounidense está de vuelta. La icónica serie de comedia Malcolm in the Middle, que conquistó a millones de espectadores entre el 2000 y 2006, regresa con nuevos episodios.

Esta secuela limitada, que marcará el regreso de Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek en sus papeles como Malcolm, Hal y Lois Wilkerson, contará con cuatro capítulos escritos por Linwood Boomer, creador de la serie original. Asimismo, estos episodios serán dirigidos por Ken Kwapis, quien tuvo un papel fundamental durante las primeras temporadas de la producción.

Según Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, los nuevos episodios prometen capturar la esencia original del programa. “Con Linwood Boomer y el equipo creativo a la cabeza, estos nuevos episodios tendrán todas las risas, bromas y caos que los fanáticos adoran, junto con algunas sorpresas que nos recuerdan por qué este programa es tan atemporal», expresó.

¿Dónde ver los nuevos capítulos de Malcolm in the Middle?

Malcolm in the Middle llegará en exclusiva a Disney+. Sin embargo, aún no se ha anunciado una fecha oficial para su estreno. Debido a que el proyecto está en sus primeras etapas de desarrollo, se estima que los nuevos capítulos podrían estrenarse a finales de 2025 o principios de 2026.

Mientras estrenan los nuevos episodios de esta icónica serie, los fanáticos podrán revivir sus siete temporadas originales en la misma plataforma de Disney+.

¿De qué tratarán los nuevos episodios?

Casi dos décadas después, los nuevos capítulos presentan a Malcolm en una etapa completamente distinta de su vida. Según los primeros informes, la trama principal girará en torno a un viaje que Malcolm emprende junto a su hija para asistir a la celebración de los 40 años de matrimonio de sus padres.

Aún no se ha confirmado la participación de todos los miembros del elenco original, más allá de Muniz, Cranston y Kaczmarek. Esto deja la incógnita sobre si estarán los hermanos mayores y menores de Malcolm, interpretados por Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), Erik Per Sullivan (Dewey) y los gemelos Jason y Lukas Rodríguez (Jamie). Especialmente, la posible ausencia de Per Sullivan ha despertado especulaciones, ya que el actor se ha mantenido alejado de la industria desde 2010.