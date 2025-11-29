La película de terror más vista en la historia de Netflix ¡Está imperdible!

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más influyentes del mundo. Con millones de usuarios activos cada mes, la compañía ha logrado posicionarse como un referente del entretenimiento digital, en gran medida gracias a su amplio catálogo y a la producción constante de contenido original.

Desde hace más de una década, la plataforma apuesta por desarrollar sus propias series y películas, una estrategia que la ha llevado a competir directamente con grandes estudios de cine y televisión.

A lo largo de los años, Netflix ha lanzado producciones que alcanzan altos niveles de audiencia en poco tiempo. Sin embargo, no todas mantienen su popularidad con el paso del tiempo.

Algunas desaparecen rápidamente del interés general, mientras que otras continúan acumulando reproducciones y permanecen como referentes dentro del catálogo. Este fue el caso de una película estrenada en 2018, que se convirtió en un fenómeno global y que hoy sigue siendo la cinta de terror más vista en la historia de la plataforma.

La película que marcó un récord en Netflix

La producción que logró este hito es ‘Bird Box: A ciegas’, una película estadounidense de suspenso y terror que llegó a Netflix el 22 de diciembre de 2018. La historia se sitúa en un escenario postapocalíptico donde unas criaturas invisibles provocan que cualquier persona que las vea atente contra su vida. Para sobrevivir, los personajes deben desplazarse con los ojos tapados y evitar el contacto visual con el exterior.

La protagonista, Malorie, interpretada por Sandra Bullock, emprende un viaje junto a dos niños con el objetivo de encontrar un refugio seguro. La travesía se desarrolla entre situaciones de peligro constante, decisiones difíciles y la lucha por mantenerse con vida mientras navegan río abajo guiándose únicamente por el sonido.

El impacto de Bird Box fue inmediato. En pocos días se convirtió en un éxito mundial, acumulando más de 150 millones de reproducciones y manteniéndose como la película de terror más vista de Netflix hasta la fecha.

Su popularidad incluso superó los tres años consecutivos dentro del top histórico de la plataforma, siendo desplazada después por otras grandes producciones, aunque ninguna dentro del mismo género.