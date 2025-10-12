El extraño dato de Metallica que solo sus verdaderos fans conocen: sorprende a muchos

Metallica es una de las bandas precursoras del thrash metal en la historia de la industria musical. Miles de personas han disfrutado del ‘headbanging’, gracias al ritmo y las letras que ha llegado a componer esta agrupación.

Con integrantes de la talla de James Hetfield o Kirk Hammett, esta banda ha sido capaz de componer una cantidad inigualable de himnos dentro de la música.

Gracias a esto, esta agrupación acumula millones de seguidores alrededor de todo el mundo. Por eso, si usted cree ser uno de ellos, en esta ocasión lo pondremos a prueba con un dato legendario que solo sus más fans conocen.

El extraño dato de Metallica que solo sus fans saben

El comienzo discográfico de Metallica fue uno de los más fructíferos de la música. Gracias a la potencia del ‘Kill ‘Em All’, esta banda comenzó pisando fuerte dentro del mundo del metal.

A pesar de esto, la banda no estuvo exenta de una polémica que millones conocen. Un ejemplo de esto es la salida de Dave Mustaine de Metallica, lo que posteriormente desató la creación de Megadeth.

Si bien esto se produjo en etapas tempranas, Metallica presentó su primer disco con una canción que incluía créditos de composición para el líder de Megadeth.

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘The Four Horsemen’, una canción histórica que resalta por su letra, sus ritmos, pero sobre todo, por su pegajoso ‘riff’.

Justamente esta última parte fue la que compuso Mustaine, para un éxito que inicialmente llevaba el nombre de ‘The Mechanix’.

Luego de la salida de Dave Mustaine, esta canción cambió de nombre, pero no de ritmo. Sin embargo, la sorpresa y el dato que solo los verdaderos fans conocen es que, ‘The Mechanix’ igualmente solo fue lanzada, aunque, por Megadeth.

Tiempo después de la llegada del ‘Kill ‘Em All’, Mustaine lanzó ‘Mechanix’. Esta fue una canción con otra letra, pero que tenía exactamente el mismo ‘riff’ que ‘The Four Horsemen’, solo que a un ritmo más rápido.

Esto sorprendió a muchos. Sin embargo, ambas canciones son adoradas en el mundo del thrash metal, e incluso, algunos se refieren a este tema con cariño como ‘The Four Mechanix’.

Lo cierto es que, este fue un capítulo más en la legendaria rivalidad entre Dave Mustaine y Metallica, pero, con detalles que solo sus verdaderos fans conocen.