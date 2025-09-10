¿Cuándo estará disponible iOS 26 en iPhone? Así será el nuevo sistema operativo de Apple

El pasado 9 de septiembre, Apple llevó a cabo su esperado Apple Event, una cita en la que cada año presenta sus novedades más importantes. En esta ocasión, la compañía dio a conocer la nueva generación de iPhone, formada por los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Esta serie llega con un rediseño exterior, nuevos materiales y mejoras de rendimiento, impulsadas por los procesadores A19 y A19 Pro. Estos chips ofrecen mayor eficiencia y mejor control de la temperatura gracias a la integración de una cámara de vapor.

Durante la presentación, Apple también mostró otros productos que llegarán al mercado en las próximas semanas. Entre ellos destacan el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y los AirPods Pro 3, dispositivos que incorporan mejoras en diseño, autonomía y conectividad para complementar el ecosistema de la marca.

A esta nueva línea de dispositivos se le suma la llegada del nuevo sistema operativo de Apple con el que no solo se verán beneficiados los usuarios del iPhone 17, sino también de versiones anteriores.

Fecha de lanzamiento de iOS 26

Junto a los nuevos productos, Apple anunció la fecha oficial de lanzamiento de su próximo sistema operativo para iPhone iOS 26.

La actualización estará disponible a partir del lunes 15 de septiembre y llegará acompañada de iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26. Estas versiones se distribuirán de forma progresiva a todos los dispositivos compatibles.

Entre las novedades más destacadas de iOS 26 se encuentra el nuevo diseño “Liquid Glass”, inspirado en VisionOS, que incorpora efectos de transparencia y reflejos para unificar la experiencia visual en todas las plataformas.

También se incluyen mejoras en inteligencia artificial, como traducción en tiempo real en Mensajes, FaceTime y Teléfono, así como una versión optimizada de la herramienta de Inteligencia Visual, que permite identificar y buscar contenido mostrado en pantalla.

La actualización también añade nuevos atajos y sugerencias automáticas dentro de Mensajes, pensadas para agilizar la comunicación. Estas funciones han sido probadas en versiones beta y estarán disponibles para todos los usuarios el mismo día del lanzamiento oficial.