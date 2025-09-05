¿Cuánto cuesta el iPhone 16 Pro Max en Colombia? Principales cambios con el iPhone 17

Apple confirmó la fecha para su Apple Event 2025, que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre. Este evento, que se celebra cada año, es uno de los momentos más importantes el calendario de la industria tecnológica.

Durante esta jornada, se espera que Apple presente de forma oficial el iPhone 17, junto a otros dispositivos y actualizaciones de software que llegarán a su ecosistema. El anuncio del nuevo iPhone suele generar gran expectativa, no solo por las novedades que trae, sino porque marca la pauta de lo que será la línea de teléfonos de la marca para el próximo año.

Le puede interesar: iPhone 17 Ultra: Filtran su diseño renovado y el modelo que podría quedar obsoleto

Aunque el diseño final y las características del iPhone 17 todavía no han sido confirmadas por Apple, las filtraciones y rumores de fuentes especializadas ya anticipan varios cambios importantes, sobre todo en la versión Pro Max.

El iPhone 16 Pro Max y su precio en Colombia

Actualmente, el iPhone 16 Pro Max es el dispositivo más avanzado de la compañía, con procesador A18 Pro, pantalla de 6,9 pulgadas, sistema de cámaras de alta calidad y mejoras en conectividad. En Colombia, este modelo se comercializa en tiendas como Mac Center a un precio de $6.999.000.

Mire también: iPhone 17 y más; estos son los lanzamientos que prepararía Apple para 2025

Principales cambios esperados en el iPhone 17 Pro Max

Aunque Apple no ha revelado las especificaciones finales, los reportes más recientes apuntan a mejoras notables en comparación con el iPhone 16 Pro Max.

Cámaras

Teleobjetivo mejorado: De 5x a 8x en zoom óptico y aumento de resolución del sensor de 12 MP a 48 MP.

De 5x a 8x en zoom óptico y aumento de resolución del sensor de 12 MP a 48 MP. Cámara frontal: De 12 MP a 24 MP para selfies y videollamadas de mayor calidad.

De 12 MP a 24 MP para selfies y videollamadas de mayor calidad. Módulo de cámaras: Rediseño con vidrio trasero de extremo a extremo y color igual al del cuerpo.

Rendimiento y hardware

Procesador: Nuevo A19 Pro, más rápido y eficiente que el A18 Pro.

Nuevo A19 Pro, más rápido y eficiente que el A18 Pro. Memoria RAM: Posible aumento de 8 GB a 12 GB.

Posible aumento de 8 GB a 12 GB. Conectividad: Incorporación del chip Wi-Fi 7 diseñado por Apple.

Incorporación del chip Wi-Fi 7 diseñado por Apple. Batería: Hasta 5.000 mAh, con mayor autonomía.

Diseño y pantalla

Pantalla: Mismo tamaño de 6,9 pulgadas, con Ceramic Shield más resistente y tratamiento antirreflejos.

Mismo tamaño de 6,9 pulgadas, con Ceramic Shield más resistente y tratamiento antirreflejos. Colores: Nuevas opciones en azul oscuro y naranja tipo cobre o dorado oscuro.

Otras novedades