¿Cuánto costaría cargar un Tesla al 100% en Colombia? Valor de kilovatios por estrato

La llegada de Tesla a Colombia ha sido una de las noticias más destacadas de la última semana. Esta marca reconocida dice presente en el mercado del país con sus carros, lo que ha llenado de optimismo a miles de personas.

Estos nuevos vehículos sorprenden de gran manera, especialmente por el costo que presentan, al menos para el momento de su lanzamiento.

Sin embargo, en este caso no centramosen otro factor y es en el gasto que sería necesario para realizar la carga de estos vehículos.

¿Cuánto cuesta cargar un Tesla en Colombia?

Los carros eléctricos han tomado gran popularidad en Colombia en el último tiempo. Si bien parece ser una alternativa más cara, no tener que cargarlos de gasolina permitiría un mayor ahorro a largo plazo.

De hecho, estos vehículos han recibido ciertos beneficios por encima de los de combustión, debido al menor grado de contaminación que implica su uso.

Sin embargo, además del costo del vehículo se debe considerar otra cosa clave, y ese es el precio de cada carga para estos automóviles para su adecuado funcionamiento en todas sus facultades.

De manera inicial, los Tesla tienen un costo en Colombia de aproximadamente 110 millones de pesos. Estos modelos requieren 170 kilovatios, con el objetivo de ser cargados al máximo.

Para considerar el costo, se debe considerar el valor por kilovatio de cada estrato, el cual está estipulado en Enel Codensa.

En el caso puntual de Bogotá, estos valores son:

Estrato 1 – 351 pesos/kilovatio

Estrato 2 – 439 pesos/kilovatio

Estrato 3 – 740 pesos/kilovatio

Estrato 4 – 870 pesos/kilovatio

Estrato 5 y 6 – 1.044 pesos/kilovatio

Estos costos pueden variar ligeramente de acuerdo a la ciudad. Sin embargo, en el caso de la capital, realizando el cálculo correspondiente, los costos por cada carga son los siguientes:

Estrato 1 – 59.670 pesos colombianos

Estrato 2 – 74.630 pesos colombianos

Estrato 3 – 125.800 pesos colombianos

Estrato 4 – 147.900 pesos colombianos

Estrato 5 y 6 – 177.480 pesos colombianos

Finalmente, es importante considerar que estos automóviles tienen una autonomía de carga de aproximadamente 650 kilometros.

Sin dudas, tanto un Tesla, como otro tipo de carro eléctrico, puede ser una gran alternativa, no obstante, es importante considerar cada uno de estos elementos antes de realizar la respectiva inversión por un vehículo.