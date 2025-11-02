Salón del automovil 2025: Fecha y precio de las entradas del evento automotriz más grande del país

Al igual que cada año, ya todo está listo para que se celebre el salón del automovil 2025, uno de los eventos más importantes de la industria automotriz, en donde no solo se presentan todas las novedades sobre carros y motos, sino que se presentan opciones que podrían ayudarlo a la hora de tratar su vehículo.

Según se dio a conocer por los organizadores del evento, en esta oportunidad habrán varios salones de Corferias en donde las personas podrán encontrar vehículos nuevos y usados en caso de que quieran comprar. También estarán disponibles varios accesorios, herramientas y productos que te van a ayudar a poder mantener tu automotor con lo último en tecnología.

Además, en esta oportunidad, habrá un espacio especial para todo lo relacionado con los carros hibridos, lo que quiere decir que ya se posicionan como una opción sostenible que usan cientos de personas en el país. Así que habrán conversatorios relacionados con el tema y opciones de compra para que todos puedan acceder a esta tendencia.

¿Cuándo será el salón del automovil en Corferías? Así puede acceder a las entradas

El evento se va a realizar desde el próximo 14 al 23 de noviembre del 2025 en Coferias en Bogotá, el ingreso esta autorizado para toda la familia, por lo que los menores de 12 años podrán ingresar sin costo adicional. Las otras personas, deberán comprar su entrada en la taquilla, por lo que cada boleta tiene un costo de un poco más de $34.000 por persona.

Todos los días desde las 10:00 a.m. y hasta las 8:00 p.m. los usuarios podrán disfrutar de las diferentes actividades que hay para todos los amantes de los carros. Sin embargo, es importante estar al tanto de la programación, pues hay días especiales en las que se harán importantes exhibiciones a cargo de expertos de diferentes marcas.

En caso de que quieras comprar las entradas en preventa, podrás hacerlo por medio de la página web del salón del automóvil para poder ingresar con su ticket web. Esta va a estar habilitada hasta el próximo 13 de noviembre y va a poder acceder con descuento.