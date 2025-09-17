Aerosmith regresa con tremenda colaboración en más de una década: así suena el preview

El pasado lunes, Aerosmith y Yungblud sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de una inesperada colaboración, un nuevo sencillo titulado ‘My Only Angel. Esta noticia llega poco después de una colaboración en vivo que tuvo lugar en los MTV Video Music Awards 2025, donde ambos artistas compartieron escenario en un emotivo homenaje a Ozzy Osbourne.

El esperado sencillo fue adelantado por los propios artistas en sus redes sociales, donde compartieron un breve pero emocionante video. En él, Steven Tyler y Yungblud se muestran grabando juntos en una cabina de estudio.

La interacción entre ellos transmite una conexión instantánea, mientras se escucha una de las letras más evocadoras del tema: “¿Llorarás si te llamo mi ángel? Tengo que irme, tengo que irme, tengo que dejarte una vez más“. Esta letra refleja la profundidad emocional que caracteriza la canción, marcando el tono melancólico de su contenido.

Al final del video, Yungblud se acercó a Tyler y lo besó en la mejilla, gesto que fue recibido por el veterano cantante con un efusivo “¡Genial! Jodidamente sobresaliente”. El clip no solo mostró el proceso de creación de la canción, sino también la complicidad y el respeto mutuo entre estos dos artistas, a pesar de las diferencias generacionales.

Aerosmith regresa con nueva música tras más de una década

La salida de ‘My Only Angel’ representa el regreso a la música de Aerosmith después de una década de silencio. Su último álbum de estudio, ‘Music From Another Dimension!’, fue lanzado en 2012, y desde entonces, los seguidores de la banda han tenido que esperar pacientemente por nuevo material.

Este sencillo es, además, el primer movimiento musical de Aerosmith tras la cancelación de su gira de despedida ‘Peace Out‘, una gira que fue suspendida debido a una lesión vocal sufrida por Steven Tyler.

Aunque el grupo no ha realizado conciertos completos desde ese momento, Tyler ha aparecido en algunas presentaciones especiales. Un ejemplo destacado fue su actuación en el evento de despedida de Ozzy Osbourne, ‘Back to the Beginning’, que tuvo lugar en julio. En este evento, Tyler se unió a Yungblud y a otros músicos para interpretar clásicos del rock, como ‘Train Kept A-Rollin’ y ‘Walk This Way‘, llevando la energía de Aerosmith a un público entregado.

La colaboración entre Aerosmith y Yungblud es una clara muestra de cómo el rock continúa evolucionando al mezclar el legado de las leyendas con el impulso de las nuevas voces. En este caso, los veteranos de Aerosmith se han unido al joven Yungblud para crear una canción que promete cautivar tanto a los seguidores del rock clásico como a los nuevos fanáticos del género.

