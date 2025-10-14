Active el modo Halloween en WhatsApp en 5 minutos: Guía, según tipo de celular

WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones más populares y utilizadas por los colombianos para comunicarse. Lo que muchos no saben es que pueden dejar su aspecto plano y volverlo más llamativo y acorde a la época, en este caso Halloween, en simples pasos que aquí le explicaremos.

Aprovechando el mes de octubre, la aplicación cuenta con una interfaz para que los usuarios disfruten de sus chats de la mejor manera. Si no sabe cómo hacerlo, acá le contamos la guía que debe seguir para activarlo, según el celular que tenga.

¿Cómo activar el modo Halloween en WhatsApp? Paso a paso

Si quiere que sus chats dejen de lucir aburridos, active el modo Halloween en su aplicación haga alusión a la festividad de octubre. Crea un perfil llamativo empezando con cambiar tu foto de perfil para así darle el toque completo a la interfaz WhatsApp le ofrece a todos los usuarios.

Para cambiar la interfaz, simplemente necesita seguir los siguientes pasos y hacer que todos sus chats tengan un aspecto ‘tenebroso’. Usted puede elegir el diseño que quiera, ponerlo con los tonos quue desee y cómo realmente quiera que luzca.

Diríjase a la sección de ‘Ajustes’ Una vez esté ahí, seleccioné la opción de ‘Chats’ Luego escoja la parte que dice ‘Fondos de Pantalla’

Cuando se encuentre en esta sección, elija los colores que desee, puede optar por tonos oscuros que refuercen la estética propia del Halloween. También descargué fondos en internet que quiera que aparezcan en su pantalla, dando un toque más personal a lo que quiere lograr y colóquelo en la aplicación.

De manera sencilla y en 5 minutos puede hacerlo y con cualquier celular, pues la función está disponible tanto para usuarios de Android como para iOS.

Para completar el modo Halloween en WhatsApp, descargué los stickers que le ofrece la aplicación de acuerdo a la temática. Para añadirlos a su cuenta, diríjase a un chat, seleccioné el ícono de stickers y pulsé en el símbolo “+”. Allí encontrará paquetes especiales como una colección alusiva al mes de octubre que refuerzan un aspecto más terrorífico.