4 destinos terroríficos para visitar este Halloween

Es usual que en octubre, el mes del terror, miles de personas se preparen para vivir experiencias llenas de adrenalina, suspenso y terror para salir de la rutina. Claramente, una de las ciudades que se viste de colores y se prepara la festividad es Bogotá, quien con ayuda de la Alcaldía e instituciones privadas preparan experiencias únicas e inigualables para los capitalinos.

¿Qué lugares visitar en Halloween?

La candelaria – Tour de Fantasmas:

En este icónico barrio del centro histórico de la capital puede vivir una experiencia de terror cultural y narrativo. A través de visitas guiadas en recorridos nocturnos, los visitantes escuchan leyendas sobre monjes, almas en pena y personajes coloniales que siguen deambulando por sus calles. Es perfecto para quienes aman las historias de miedo con trasfondo histórico, envueltas en la magia y el encanto de la infraestructura antigua.

Este plan se encuentra disponible todos los días del mes. Cabe resaltar, que es importante revisar la disponibilidad y agendar antes de ir a La Candelaria a través de de la página web civitatis.

Cementerio central:

El Cementerio Central ofrece una experiencia cargada de historia y misterio. Es ideal para quienes buscan vivir el miedo desde lo real, caminando entre tumbas centenarias y esculturas fúnebres mientras se dejan envolver por el silencio y las leyendas que lo rodean. Algunos tours guiados incluyen narraciones de apariciones y rituales, perfectos para sentir miedo genuino sin necesidad de efectos especiales.

Para vivir esta experiencia es importante que esté pendiente de la programación dispuesta desde el Instituto Distrital de Turismo y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que son los encargados de este tipo de recorridos.

Casa Museo Salto del Tequendama:

Este lugar ofrece una experiencia de terror psicológico y sensorial. Su ambiente abandonado, la incertidumbre constante y el sonido del agua cayendo al vacío crean una atmósfera inquietante y melancólica. Es el destino ideal para los que disfrutan del suspenso natural, las historias trágicas y la sensación de estar en un sitio donde el tiempo se detuvo. Sin duda, este es uno de los lugares que alberga más misterios y leyendas, tras las tragedias ocurridas en el Salto.

Para participar de la experiencia es importante estar pendiente de la página o redes sociales de Casa Museo Tequendama para conocer los horarios disponibles en esta época.

Armero:

Aunque no está dentro de Bogotá, visitar Armero, en el Tolima, es una experiencia que va más allá del miedo tradicional, es un encuentro con la historia, la pérdida y lo sobrenatural. Este lugar, destruido por la catástrofe de 1985 que dejó miles de muertos, es considerado uno de los sitios más cargados de energía negativa en Colombia. Un ambiente tenebroso, sobrecogedor y que da la impresión de estar rodeados de presencias que aún buscan descanso. Es un destino para quienes buscan una experiencia espiritual y profundamente emocional.

Se puede realizar un recorrido por cuenta propia, sin embargo, hay guías que se ubican en toda la entrada del pueblo, quienes se dedican a contar las historias que se esconden en los restos de la ciudad y realizar un recorrido completo y por los lugares emblemáticos.

