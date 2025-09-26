Megadeth reveló un adelanto de su nueva canción ‘Tipping Point’ ¿Cuándo se estrena?

Megadeth es sin lugar a duda una de las agrupaciones más influyentes dentro del thrash metal. Formada en 1983 por Dave Mustaine, tras su salida de Metallica, la banda construyó una trayectoria marcada por discos que hoy son referencia del metal como ‘Peace Sells… But Who’s Buying?’ (1986), ‘Rust in Peace’ (1990) y ‘Countdown to Extinction’ (1992).

Con más de 40 años de carrera, 16 álbumes de estudio y clásicos como “Holy Wars… The Punishment Due”, “Symphony of Destruction” o “Hangar 18”, Megadeth se convirtió en uno de los “Big Four” del thrash junto a Metallica, Slayer y Anthrax.

Le puede interesar: Las 5 canciones de Megadeth que todo fanático de la banda debe escuchar

‘Tipping Point’, el nuevo sencillo de Megadeth

Recientemente, la banda reveló un adelanto de “Tipping Point”, su próximo sencillo, que se estrenará el 3 de octubre de 2025. Este tema hará parte del último álbum de estudio de Megadeth, que aún no tiene título oficial, con el que la agrupación pondrá fin a su trayectoria discográfica.

Dave Mustaine confirmó en agosto de 2025 que este será el capítulo final en la producción de discos para la banda, una decisión que, según explicó, busca despedirse en sus propios términos después de haber recorrido el mundo y conectado con millones de seguidores.

Mire también: Megadeth anuncio su retiro de la música con álbum y gira mundial de despedida: esto se sabe

El nuevo material será publicado a través del sello Tradecraft, en alianza con BLKIIBLK, y se convertirá en el decimoséptimo trabajo de estudio de Megadeth.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megadeth (@megadeth)

Una gira mundial para despedirse

Más allá del lanzamiento, Megadeth planea una gira mundial de despedida en 2026, con la que se despedirá de los escenarios. Mustaine expresó que será una oportunidad para agradecer a los seguidores por décadas de apoyo y para cerrar la historia de la banda con una celebración en vivo.