Festival tendrá a Foo Fighters, Linkin Park, Deftones y más en noviembre: ¿En dónde y cuánto vale?

Varias de las bandas más importantes de rock están listas para presentarse en uno de los festivales más importantes que cumple 15 años en los próximos días. Por lo que para celebrar esto por todo lo alto, agrupaciones como Foo Fighters, Linkin Park y Deftones, van a dar un show que promete impresionar a todos los asistentes.

Se trata del festival ‘Corona Capital’ que llegará a México para poder impactar a todos los fans no solo de Colombia, sino del mundo, pues cuenta con un cartel de lujo, con artistas nacionales e internacionales. En esta oportunidad, quieren celebrar sus 15 años, por lo que el próximo 14, 15 y 16 de noviembre del 2025 se va a llevar una fiesta por todo lo alto en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

Cuándo, dónde y precio de las entradas para el Corona Capital

Según se dio a conocer en redes sociales, desde el próximo 14 de noviembre del 2025 se va a realizar este festiva que día a día va a presentar en su escenario a varias de las bandas más importantes a nivel nacional e internacional. Por lo que esperan reunir más de 200 mil asistentes que van a poder ver a más de 10 agrupaciones por día.

En caso de que esté interesado en comrpar entradas hay varias opciones, por lo puede comprar solo un día, dos o el fin de semana completo de las tres fechas para disfrutar del evento. Para el viernes y sábado, hay boletas desde los $810.000 más servicio en la zona general, por lo que hay otras opciones para poder hacer la combinación que más le guste, de dos días por el mismo precio.

Pero si lo que quiere es asistir solo un día, hay algunas opciones con precios desde los $580.000 por persona en la zona general, sin importar si elige entre el viernes, sábado u domingo. En caso de que prefiera todas las fechas, van a estar disponibles los combos de tres días por un poco más de $1.150.000.

Toda la información sobre el evento se puede encontrar en la página web del ‘Corona Capital’, por lo que allí podrá comprar sus entradas, ver cuáles son las otras bandas invitadas y hasta descubrir si tiene acceso a algún tipo de descuento, según la fase de compra.