Los mejores memes y reacciones al anuncio del cartel del Festival Cordillera 2025

El Festival Cordillera fue uno de los protagonistas de este 20 de mayo. Este evento anunció una gran cantidad de artistas, los cuales dirán presente en el evento durante los días 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.

Este cartel cuenta con varias sorpresas para los fanáticos, los cuales podrán presenciar historia de la música hispana, con grandes artistas que presentarán todo su arsenal de éxitos.

Obviamente, como de costumbre, este festival generó una gran cantidad de emociones, reacciones y hasta memes, y a continuación les dejamos los mejores.

La lista completa de artistas presentada por la organización fue la siguiente:

Frente a esta lista, las redes sociales se llenaron de reacciones, y estas son las mejores:

No era suficiente mi tristeza matutina, se tenía que agregar la de no ir al cordillera con tremendo cartel pic.twitter.com/U2bfs8i3WM

Ojalá mi jefe me pregunte por la tarde sobre el cartel del Cordillera, porque si me pregunta por cualquier otra cosa me corcha.