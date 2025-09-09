Lanzan moneda conmemorativa por aniversario 40 de Dragon Ball: ¿se puede conseguir en Colombia?

La Casa de la Moneda de Japón anunció el pasado jueves la emisión de un par de sets conmemorativos de monedas para celebrar el 40 aniversario del fenómeno manga ‘Dragon Ball’, que incluye una medalla de plata con la imagen de su protagonista, Goku.

El set principal de monedas ‘proof’ está compuesto por seis monedas de curso legal acuñadas en 2025, de 1 a 500 yenes. Eso junto con la medalla de plata con Goku en su niñez en el anverso y el logotipo del 40 aniversario con un acabado iridiscente en el reverso.

Se presenta en un estuche de cuero y tendrá un precio de 16.500 yenes (430.000 pesos aproximadamente). Estas tienen un máximo de 25.000 unidades disponibles, según detalló la institución en un comunicado.

Así lucen las monedas conmemorativas de Dragon Ball

Las monedas ‘proof’ son aquellas acuñadas mediante una técnica especial que otorga brillo a la superficie y resalta con nitidez los relieves de sus motivos. Estos detalles fueron revelados por la Casa de la Moneda nipona.

El otro set incluye una medalla de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de dragón de cuatro estrellas en el reverso, presentada en un estuche especial. Tendrá un precio de 3.100 yenes (80.000 pesos colombianos aproximadamente) y tendrá una tirada de 60.000 unidades.

Las solicitudes para adquirirlas estarán abiertas entre el 5 y el 25 de septiembre mediante correo postal o la tienda en línea de la institución. Si la demanda supera la oferta los compradores serán seleccionados mediante sorteo.

El 40 aniversario de Dragon Ball se celebró oficialmente el 20 de noviembre de 2024, aunque los lanzamientos conmemorativos se consideran todavía dentro del año natural del aniversario.

¿Se pueden obtener en Colombia?

Estas monedas no cuentan con envío internacional a Colombia. Sin embargo, en caso de que quiera obtenerlas, puede hacerlo a través de un intermediario en Japón.

Ante estos casos, se recomienda verificar los precios del envío, y por supuesto, de las monedas.

