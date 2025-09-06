Dos videojuegos de Steam que le pueden gustar si es fanático de Jujutsu Kaisen

El fenómeno de Jujutsu Kaisen ha conquistado a millones de seguidores en Colombia y el resto del mundo. Basado en el manga de Gege Akutami, el anime sigue la historia de Yuji Itadori, un estudiante que, tras un encuentro con un objeto maldito, termina involucrado en el mundo de los hechiceros y las maldiciones.

Con batallas llenas de energía, técnicas especiales y un trasfondo oscuro, la serie ha ganado gran popularidad por su mezcla de acción y narrativa.

Le puede interesar: Presentan tráiler oficial de la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’: fecha de estreno en Crunchyrroll

La serie debutó en octubre de 2020 y concluyó su primera temporada en marzo de 2021. Poco después, en 2021, llegó a los cines la película ‘Jujutsu Kaisen 0’, una precuela que amplió el universo de la obra. En 2023 se emitió la segunda temporada, esta vez bajo la dirección de Shota Goshozono, que adaptó el popular arco del Incidente de Shibuya.

Entre esos medios alternativos, los videojuegos se presentan como una opción atractiva para revivir la emoción de los combates y la intensidad de las historias.

Videojuegos para fanáticos de Jujutsu Kaisen

Si usted es seguidor de Jujutsu Kaisen y quiere experimentar algo similar en el mundo gamer, en Steam hay dos títulos que pueden ofrecerle sensaciones parecidas: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 y Dragon Ball FighterZ.

Mire también: IA revela como se vería Satoru Gojo de ‘Jujutsu Kaisen’ en la vida real: el resultado sorprendió

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 : ofrece combates en 3D con animaciones y cinemáticas que reproducen momentos clave del anime de Naruto. Permite recorrer algunas de las sagas más intensas de la serie, con un estilo de pelea que combina acción y espectacularidad.

: ofrece combates en 3D con animaciones y cinemáticas que reproducen momentos clave del anime de Naruto. Permite recorrer algunas de las sagas más intensas de la serie, con un estilo de pelea que combina acción y espectacularidad. Dragon Ball FighterZ: es un juego de lucha en 2D con estética de anime, enfocado en combos rápidos y combates frenéticos. Su diseño recuerda a las batallas clásicas de Dragon Ball y cuenta con una activa comunidad en línea.

Ambos títulos tienen descuentos frecuentes en Steam, lo que los convierte en una alternativa atractiva que le puede gustar a cualquier fanático de Jujutsu Kaisen que quiera vivir peleas llenas de energía y técnicas impresionantes.