¿Va al FEP 2024? Estos son los consejos para sobrevivir al festival si tiene más de 30

Archivado en: •

Ya estamos a tan solo días de volver a vivir un mundo distinto y por eso, quienes tienen boleta, ya iniciaron a hacer su plan para poder ver a todos sus artistas favoritos. Además, si usted ya está en los 30, sabemos que no es tan fácil que resista un Estéreo Picnic, aquí le tenemos algunos consejos.

Mire también: Transmilenio cambió horarios para el Festival Estéreo Picnic 2024 y así quedaron las rutas

El Estéreo Picnic son cuatro días llenos de música en vivo y si no los lleva bien, puede ser bastante agotador. Sí, es verdad que se va a cansar, pero tenga en cuenta algunos consejos para que pueda disfrutar.

¿Cuáles consejos?

Lo cierto es que son jornadas extensas en las que va a estar de pie la mayoría del tiempo. Por eso, la cuenta de Twitter del FEP hizo un hilo en el que habla sobre los consejos primordiales para sobrevivir.

Muchas personas iniciaron a opinar y a dar recomendaciones sobre lo que los usuarios deberían hacer. En primer lugar, las medias de compresión, pues estas van a ayudar a que no se canse tanto de los pies.

Un usuario comentó que, las personas no deben gastarle mucha energía a quedarse hasta tarde por artistas que no conocen, para sacarle jugo a la boleta. El hombre aconseja que mejor descansen para poder disfrutar de las bandas que en realidad le interesan.

Dentro de los consejos más repetidos se encontró llevar protector de zapatos, en caso de que llueva. Además, otro aseguró que no se deberían estrenar botas en estos eventos, sino que las use antes, para que no le “saquen arriendo”, como dicen por ahí.

Otro usuario aseguró que, es mejor usar canguro, en lugar de llevar una maleta.

Otros consejos útiles son que las personas tengas puntos de encuentro con su combo, pues recordemos que la señal suele caerse. Además, también puede intentar contratar transporte desde antes del evento, pues salir a coger carro es difícil.

Una persona hizo un consejo que, a muchos les pareció obvio, sin embargo, no está de más recordar el clima de Bogotá. Por eso, las personas deberían usar ropa de clima frío para que no les pegue la temperatura.

Tenga clara la ruta que va a seguir en el festival para que no pierda tiempo averiguando cuál artista quiere ver.