Estas son las canciones que Guns N’ Roses jamás ha tocado en vivo: ¿Por malas?

Archivado en: •

Guns N’ Roses es una de las agrupaciones más legendarias del mundo, y este título no se lo gano porque sí, en realidad tanto su historia, como sus integrantes y su trayectoria, la han puesto en lo más alto de la cima del rock a lo largo de los años.

Tras varios años de carrera, siguen llenando estadios y fascinando a sus fanáticos. La agrupación tiene algunas canciones que son consideradas himnos en el rock, pero hay unas que fueron dejadas en el olvido y no fueron tenidas en cuenta para las presentaciones en vivo.

Más noticias: Axl Rose de Guns N’ Roses fue acusado de agresión sexual y esto es lo que se sabe

La banda sigue confirmando varios conciertos por Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Las personas que han ido a los shows de Guns N’Roses saben que el repertorio de la agrupación es largo.

Por eso, muchos se deben preparar para un show largo, en el que se interpreten por lo menos 25 canciones. Sin embargo, hay algunas que nunca han sido tocadas en vivo, aquí le contamos cuáles.

‘Don´t Dame Me’ (‘Use Your Illusion I’), ‘Get in the Ring’ (‘Use Your Illusion II’), ‘Shotgun Blues’ (‘Use Your Illusion II’) y ‘My World’ (‘Use Your Illusion II’).

Más noticias: Así suena ‘Sweet Child O’ Mine’, de Guns N’ Roses, en acordeón; dan ganas de tomar ‘guaro’

Historia detrás de ‘November Rain’

El video se inspiró en el cuento ‘Without You’ del periodista Adalberto ‘Del James’ Miranda. Cuenta la historia de un rockero que alcanzó la fama con 28 años y su vida cambió porque su novia se suicidó.

El hombre se culpa por la muerte de la mujer porque decidió irse alrededor del mundo, persiguiendo sus sueños. Esta es la historia que muestran en el video, que se convirtió en uno de los más caros en la historia y tuvo muchas locaciones.

Más noticias: Policía que hace covers de Guns N’ Roses dejó boquiabierto a todo TikTok con su talento