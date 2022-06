Archivado en: • •

Al parecer el multiverso de la locura también llegó al mundo de la música. Luego de que Shakira se tomara fotos con integrantes de The Cure, el vocalista de System Of a Down, Serj Tankian, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes junto a los integrantes de la banda mexicana Maná.

De acuerdo con la información en redes, el vocalista de la banda de rock presenció uno de los conciertos de la banda liderada por Fher Olvera en Los Ángeles, Estados Unidos.

El líder de SOAD fue invitado al concierto por César Gueikian, actual presidente de Gibson, y al parecer disfrutó de cada una de las canciones de los mexicanos, a quienes agradeció compartiendo fotos junto a ellos en el backstage.

“Muchas gracias por la invitación, amigos míos. Lo de ayer fue verdaderamente especial”, fue el mensaje con el que Serj Tankian compartió la foto junto a Maná.