System Of A Down, una de las bandas más icónicas del nu metal, ha dejado una huella imborrable en la escena musical desde su formación. Con su estilo único y letras provocadoras, el grupo ha ganado una legión de seguidores en todo el mundo. Entre los miembros más reconocidos de la banda se encuentra Shavo Odadjian, su talentoso bajista, quien ahora está listo para sorprender al público con un nuevo proyecto musical.

Este proyecto lleva por nombre Seven Hours After Violet, una formación que promete mantener la intensidad y el peso que caracterizan a Odadjian. La banda, que ha generado expectación entre los fanáticos del metal, lanzará su primer álbum homónimo el próximo 11 de octubre bajo el sello 1336 Records, una división de Sumerian Records.

Este nuevo trabajo marca una etapa significativa en la carrera de Odadjian, quien, a pesar de ser conocido principalmente por su papel en System Of A Down, ha decidido explorar nuevos horizontes con este proyecto que parece estar tomando forma de manera muy seria.

El quinteto que forma Seven Hours After Violet no solo cuenta con la experiencia de Shavo Odadjian, sino que también incluye a músicos de renombre que aportan su propio talento al grupo. Taylor Barber, el vocalista de Left To Suffer, lidera las voces, mientras que en las guitarras se encuentran Michael Montoya, conocido por su trabajo con Winds Of Plague y colaboraciones con artistas como Travis Barker, Lil Xan y Juice Wrld, y Alejandro Aranda, quien alcanzó la fama por su participación en American Idol. La batería está en manos de Josh Johnson, quien también ha sido parte de Winds Of Plague.

¿Cuándo saldrá el primer álbum de la nueva banda de Shavo Odadjian?

El primer adelanto de este proyecto llegó en junio con el lanzamiento del sencillo «Paradise», seguido de «Radiance», ambos disponibles para escuchar. Además de estas canciones, el álbum incluirá una serie de temas que ya han despertado el interés de los seguidores, como «Alive», «Sunrise», «Go!», «Float», «Glink», «Cry…», «Abandon», «Gloom» y «Feel». Los fanáticos deberán esperar hasta el 11 de octubre para disfrutar del álbum completo, que promete ser una propuesta interesante para los amantes del metal.

