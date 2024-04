¿Por qué Angus Young de AC/DC siempre usa uniforme escolar en sus conciertos?

Archivado en: •

AC/DC se ha consolidado en la escena del rock como una de las bandas más reconocidas e importantes a nivel mundial. Con más de 50 años de trayectoria musical, la agrupación se convirtió en una de las más influyentes del género, inspirando a otros grupos de hard rock y heavy metal.

Además de su exitoso repertorio, en el que destacan canciones como ‘Back un Black’, ‘Hells Bells’, ‘You Shook Me All Night Long’, ‘T.N.T’, ‘Let There Be Rock’, ‘Highway to Hell’, AC/DC también se ha caracterizado por su estilo único en los escenarios.

Uno de los aspectos que más llaman la atención, a la hora de ver a AC/DC en un escenario, es justamente el atuendo que suele usar el guitarrista Angus Young durante cada presentación de la banda. Sin embargo, no todos conocen la razón detrás del uniforme escolar que luce el artista.

¿Por qué Angus usa uniforme escolar en los conciertos de AC/DC

El uniforme de Angus en los conciertos de AC/DC se ha convertido en una marca personal de la agrupación y siempre que se nombra al guitarrista, es imposible no asociarlo con su particular atuendo.

Antes de que Angus Young debutara con el uniforme colegial en los conciertos de AC/DC en 1974, el guitarrista ya había lucido particulares trajes como el de gorila, una máscara de zorro y hasta un traje de Superman.

Sin embargo, con el tiempo, su estilo fue cambiando y se pensó en que la banda necesitaba una revisión de imagen para un concierto importante que iban a tener en el Victoria Park de Sydney. Fu entonces cuando surgió el atuendo de colegial.

La sugerencia llegó de parte de la hermana de Angus, Margaret, quien pensó que para el guitarrista sería divertido salir al escenario con un uniforme escolar como muestra de su apariencia juvenil y al hecho de que acaba de salir de su escuela.

Para dicho concierto, Angus tomó la idea de su hermana y se visitó de colegial. Desde ese momento decidió seguirlo usando y hasta el día de hoy siempre sale con un uniforme colegial, de pantalones cortos, al tocar con AC/DC.

