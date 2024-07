Polémica por declaraciones de Roger Waters, de Pink Floyd, sobre elecciones en Venezuela

Archivado en: • •

Roger Waters, es una de las personalidades más recordadas en la historia del rock. Sin embargo, también es de las más polémicas a causa de algunas de sus opiniones sociales respecto a distintos lugares en el mundo.

Una de las temáticas que ha generado mayor cantidad de problemas y de críticas respecto a Roger Waters, es la política. El vocalista de Pink Floyd, ha sido uno de los ‘rockeros’ con mayores muestras en actos políticos.

Más noticias: Artistas que no quieren a AC/DC; Kurt Cobain y Roger Waters en la lista

Este tipo de situaciones, no solo son criticadas por los seguidores de la música, sino también por otros artistas, como es el caso de Alice Cooper, quien siempre ha utilizado la política de manera satírica.

Una de las posiciones más fuertes por parte de Roger Waters en los últimos años, es su apoyo hacia el gobierno de Venezuela, especialmente desde los tiempos en los que Hugo Chávez era la cabeza gubernamental de dicho país.

La política venezolana atraviesa un momento importante durante este fin de semana, especialmente, el domingo 28 de julio.

Esto se debe a causa de que, tendrán lugar las elecciones presidenciales para el periodo gubernamental del 2025 hasta el 2031. Por un lado, estará Edmundo González, mientras que su contrincante será el presidente actual, Nicolás Maduro.

Más noticias: Roger Waters sorprende con mensaje en su concierto en Bogotá: «Harías bien en irte a la …»

Ante esta cita clave, Roger Waters no dudó en dar su apoyo a través de las redes sociales hacia Maduro, dejando un mensaje al pueblo de Venezuela.

A través de sus declaraciones, el artista invitó al pueblo venezolano a salir a votar masivamente el 28 de julio por Maduro, ya que era la forma adecuada de evitar que «vendieran» el país.

Estas acusaciones por parte del cantante, se presentan a causa de que asegura que en caso de que Edmundo González gane las elecciones, su aliada de campaña, María Corina Machado, «vendería» el país a la empresa energética, Chevron.

Del mismo modo, aseguró que la campaña liderada por Machado provenía de una marioneta.

Power to the People of #Venezuela

Bolivar, Chavez, @NicolasMaduro, Onward✊🏼🇻🇪 pic.twitter.com/uFgKebM3ht

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) July 25, 2024