Roger Waters y el disco de Pink Floyd que considera el mejor: “no tiene defectos”

Pink Floyd es considerada como una de las bandas más icónicas e influyentes de todos los tiempos. Durante su trayectoria musical, la agrupación, liderada por Roger Waters, construyó un gran legado musical que incluye canciones que se convirtieron en clásicos atemporales. Entre sus discos más recordados se encuentran álbumes como «The Dark Side of the Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975) y «The Wall» (1979).

La banda sobresalió en la escena musical debido a sus letras que solían tocar temas políticos, sociales y hasta emocionales. La gran mayoría de canciones de Pink Floyd son consideradas como melancólicas y hablan sobre el dolor, la decepción, la soledad, entre otros.

Le puede interesar: ‘Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII’ el icónico concierto llega al cine: fecha y dónde ver en Colombia

Durante sus años de actividad, la banda experimentó varios momentos icónicos y exitosos. Sin embargo, tras la salida de Roger Waters, bajista y uno de los principales compositores de Pink Floyd, la agrupación cambió su dirección musical hasta que finalmente se diluyó en 1995.

Aunque Roger Waters decidió dar un paso al costado de Pink Floyd y continuar su carrera musical como solista, el músico británico dejó un legado en la banda que aún, después de su disolución, sigue intacto. El cantante aportó un enfoque lírico y temático que transformó discos como «The Wall» y «Animals» en manifiestos sociales y emocionales

El disco de Pink Floyd que Roger Waters considera perfecto

De todos los álbumes de Pink Floyd, hay uno que Waters considera como el mejor y el más cercano a la perfección: ‘The Wall’. Este disco doble fue lanzado el 30 de noviembre de 1979 y fue el undécimo álbum de estudio de la banda británica.

Este álbum no solo consolidó el estatus de la banda como íconos del rock, sino que también se convirtió en un referente cultural gracias a su narrativa y su adaptación cinematográfica. ‘The Wall’ no solo narra la historia de un hombre atormentando, sino que además hace una fuerte crítica al sistema educativo y a los horrores cometidos en la Segunda Guerra Mundial.

Mire también: El disco de Pink Floyd que no debió ser publicado, según Roger Waters ¿Por qué?

Según Waters, ‘The Wall’ es “la cosa de la que más orgulloso estoy. Creo que no tiene defectos”. En este álbum, el músico plasmó sus reflexiones más personales sobre la alienación del ser humano, los traumas de la infancia y la crítica a los sistemas que deshumanizan, como la educación tradicional o las consecuencias de la guerra.

Entre las canciones más reconocidas de este álbum se encuentran temas como “Another Brick in the Wall Part 2” y “Comfortably Numb”, los cuales también se han convertido en himnos que han pasado de generación en generación.