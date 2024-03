Archivado en: •

AC/DC el reconocido grupo de rock que ha sido muy importante en la historia de la música en todo el mundo, la banda tiene diferentes canciones que se han posicionado entre las mejores del género en diferentes países, por lo sus aficionados no son de una zona específica, por el contrario, hay fans en varios lugares.

La banda británica australiana fue formada en 1973 y desde que empezaron a volverse famosos, han hecho varias giras en diferentes países del mundo. Pese a eso, los conciertos de estos hombres son muy escasos, por lo que hay que aprovechar todas las oportunidades en las que anuncian un evento, para poder verlos.

Leer más: ¿Cuántos años tiene el TransMilenio? Era gratis y con 3 troncales

Padre llorar al recibir dos boletas para ver a AC/DC

Por medio de redes sociales se hizo viral un joven que vivió un momento muy especial junto a su padre, pues por medio de una videollamada le dio a conocer al hombre que tenía todo preparado para que pudieran disfrutar de un concierto de la banda de Rock juntos, pero no solo había entradas para el evento, también boletos de avión para que fuera a visitarlo.

Aunque en repetidas oportunidades el hombre dice que no cree que esto sea verdad, el joven en el teléfono le insiste en que es verdad y no se trata de una broma. “Tengo dos entradas, no voy a ir solo”, es lo que le dice el hijo a su padre.

Seguir leyendo: Pareja pagó más de 150.000 por un desayuno en el aeropuerto El Dorado ¿Preparado por Dios?

#rocknacional ♬ sonido original – Pogopedia @pogopedia LE CUMPLIÓ EL SUEÑO AL PADRE 🫂 👉🏻 Cuando Sebastian tenía 11 años su viejo le hizo escuchar un disco de AC/DC y, ni bien escuchó la música, se enamoró de la banda. 🫶 Desde ese momento, el sueño de ambos era poder ver un recital del grupo juntos, pero eso no era sencillo ya que el padre vive en la Argentina y él en España. 🎸 Ni bien se anunció la gira por España, no lo pensó dos veces: compró las entradas, un pasaje de avión y le cumplió el sueño a su padre en el día de su cumpleaños. ❔¿Qué te parece esta sorpresa? ¿Le harías o le hiciste un regalo así a tu viejo alguna vez? Te leemos en los comentarios 👇🏼 📹 @sebastian_fs #ac /dc #rockargentino



Pero esto no es suficiente, pues sigue sin creer, debido a que al parecer están demasiado lejos para que puedan compartir este concierto juntos. “No, pero yo estoy muy lejos, no puedo ir… no me hagas esto, no puedo, no puedo ir”, afirmó el hombre entre lágrimas.

Después de ver que todo esto era una realidad y de que se confirmara la noticia por parte de su esposa, el hombre solo se tapa la cara y llora, como una señal de que no puede creer que esté viviendo este momento tan importante, pues va a ver a la banda de sus sueños, junto a su hijo.

Más noticias:

Revelan escalofriante audio del submarino Titán minutos antes de que implosionara

Vuelve el Chavo del 8 a la pantalla chica en un nuevo formato ¡No contaban con mi astucia!