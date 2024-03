Migrante en Suiza reveló la millonada que gana lavando platos; el sueldo es alucinante

Archivado en: •

Migrar a otro país es una de las alternativas más usadas por quienes no encuentran una salida laboral en su lugar de origen, por lo cual deciden viajar a otra nación para buscar mejores condiciones de vida.

Aunque Estados Unidos es considerado como el país predilecto para migrar, especialmente para los colombianos, otros países de Europa también se han convertido en una alternativa para quienes desean obtener mayores ingresos.

El deseo de migrar nace después de conocer que ciertos oficios y/o empleos son mejor remunerados en otros países del mundo que en Colombia o en Latinoamérica, por lo cual, la idea de ganar más dinero haciendo labores como limpiar casas, lavar platos o cuidar niños suena tentativa.

En esta oportunidad, se conoció que Suiza hace parte de uno de los países que parece tener mejores condiciones de vida con salarios exponencialmente mayores a los de Colombia.

Un tiktoker reveló la cuantiosa suma que ganan las personas que lavan platos en los restaurantes del país europeo y la suma dejó a más de un usuario con ganas de comprar tiquetes y viajar directo a Suiza.

¿Cuánto ganan en Suiza por lavar platos?

Según reveló el usuario ‘Viajando con Adrian’ en TikTok, el suelo de quienes lavan platos es Suiza es de 4.300 francos, es decir aproximadamente 21.534.800 de pesos colombianos. Lo cual es una cifra que supera exponencialmente el salario mínimo en Colombia, el cual está en 1.160.000 pesos.

Vale destacar que una persona que lave platos en Colombia podría estar ganando un salario mínimo o incluso menos, por lo cual, el pago que reciben quienes hacen ese mismo trabajo en Suiza causa gran asombro.

Sin embargo, es importante mencionar que el costo de vida en ambos países es totalmente diferente, por lo cual, dicho salario en Suiza podría ser directamente proporcional a lo que cuesta vivir allí.

El video generó toda clase de comentarios y reacciones entre los usuarios, quienes no pudieron evitar sentirse asombrados por el salario que se gana en Suiza, traducido a pesos colombianos.

“Es verdad: yo trabajé en Bellinzona de lavaplatos y ganaba ese dinero, pero la vida es muy cara”, “Ahora me pregunto, ¿para qué estoy estudiando una carrera?”, “Gana más que yo siendo docente y teniendo un título universitario”, “Si me dieran la oportunidad me iría a trabajar allí”.