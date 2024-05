25 años del primer concierto de Metallica en Colombia: así puede revivir el show completo

Archivado en: •

El 2 de mayo de 1999 pasó a la historia como el día en el que Metallica tocó por primera vez en Colombia. La legendaria banda de thrash metal realizó un concierto en el parque Simón Bolívar en Bogotá con el que marcó un hito en la historia del rock en el país.

Hace más de 25 años, cerca de 100 mil personas hicieron fila con varios días de anticipación para ver a la legendaria banda tocar en vivo. El concierto, tuvo una multitudinaria asistencia y aunque Metallica regresó al país años más tarde, su primer concierto en Colombia sigue siendo uno de los más recordados.

Para ese encontes, Metallica vino al país como parte de su gira mundial «Reload». Durante el show, la banda tocó exitos como «Master of Puppets», «One», «Enter Sandman» y «Nothing Else Matters», canciones que todos los fanáticos no paraban de corear.

Cuando Metallica llegó a Colombia por primera vez, ya se habían realizado dos importantes conciertos de rock. Por un lado, estuvo el de Guns N’ Roses en 1992 en el estadio El Campín y, por le otro, el de Bon Jovi en 1995.

Así fue el primer concierto de Metallica en Colombia

Metallica llegó a Colombia a mitad de los años 90, luego de lanzar dos de sus discos más icónicos. En 1996, publicaron Load y en 1997, Reload. Dichos álbumes dejaron hits como como Until It Sleeps o The Memory Remains

Para ese entonces, el concierto de Metallica en Bogotá tenía entradas para tres localidades: General a $15,000, VIP a $45,000 y Platinum a $80,000, con boletas físicas amarillas, rojas y negras. Salvo la entrada más costosa, las demás tenían precios accesibles para la época.

Para revivir la importancia de este concierto histórico, Metallica compartió el video completo del show en vivo en sus redes sociales. Con una duración de más de dos horas, la agrupación de thrash metal logró realizar un show que quedó para la historia del rock en Colombia.

